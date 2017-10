10. Cartouches certifiées: Lever l’encre

Vend et collecte des cartouches d’encre

Croissance : 1 012 %

Chiffre d’affaires : entre 5 et 10 millions

Nombre d’employés : 74

Siège social : Montréal

Des cartouches d’encre à recycler, il en passe tellement à Cartouches certifiées que le président, Matthieu Laroche, ne les compte plus. « C’est 100 000 kilos par mois », précise-t-il. L’équivalent du poids d’une vingtaine d’éléphants d’Asie ! Dans un entrepôt du quartier Mile End à Montréal, une quarantaine d’employés les trient, les nettoient, les inspectent. Ces cartouches se retrouveront dans les imprimantes de dizaines de milliers de clients au Québec, au Canada, aux États-Unis et même en Chine.

Cartouches certifiées est la seule entreprise québécoise de recyclage de cartouches d’encre à posséder une certification de l’Association pour le recyclage des produits électroniques, obtenue en 2014. « On a travaillé fort, mais nos efforts ont porté leurs fruits, dit Matthieu Laroche. Cette certification nous permet de recevoir des cartouches vides en quantité directement des écocentres. » Ces OSBL locaux recueillent les cartouches et les dirigent vers le recycleur, dont ils sont maintenant les principaux fournisseurs. « Depuis, ajoute le président de Cartouches certifiées, nos ventes ont doublé chaque année. »

La société a été fondée en 2006 par Matthieu Laroche et un autre étudiant en génie, qui cherchaient tous deux à payer leurs études en revendant des cartouches achetées au rabais. L’entreprise vend toujours des cartouches neuves, mais surtout des recyclées, à la moitié du prix des premières. « On a toujours réinvesti nos profits. On ne s’est jamais donné de gros salaires », raconte Matthieu Laroche, qui a acheté la part de son associé en mars 2017.

Grand et mince, le nouveau papa de 34 ans salue par leur prénom la trentaine d’employés que l’on croise en visitant les installations. « Cartouches certifiées se fait une fierté d’engager des travailleurs avec des déficiences intellectuelles », dit-il en désignant l’équipe de 10 personnes embauchées dans le cadre d’un programme provincial d’insertion sociale, et qui s’occupent d’une partie du triage des cartouches à expédier aux fournisseurs d’encre. « Ce sont des employés hyper-fiables et très loyaux », affirme Matthieu Laroche à propos de ses troupes recrutées au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED). Pour l’inspection de ces cartouches, l’entreprise a engagé deux travailleuses sourdes. « Leurs capacités visuelles sont au-dessus de la moyenne. »

Grâce à Amazon et à eBay, Cartouches certifiées réalise désormais 60 % de ses ventes à l’étranger. « Ça nous a ouvert le marché américain et le Canada anglais, mais ça nous aide aussi sur le marché québécois. Dans le domaine, il est important d’être le premier à offrir la version recyclée d’un nouveau type de cartouches. En ayant un pied ailleurs, on sait ce qui s’en vient sur le marché », dit Matthieu Laroche.

