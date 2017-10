11. Devolutions: Le gardien des clés

Conçoit des logiciels

Croissance: 976 %

Chiffre d’affaires: entre 2 et 5 millions

Nombre d’employés: 55

Siège social: Lavaltrie

C’est en regardant distraitement une partie de hockey en 2010 que David Hervieux, alors consultant en informatique, écrit le code du logiciel qui deviendra la raison d’être de l’entreprise qu’il créera quelques mois plus tard. «J’étais trop paresseux pour me rappeler tous les mots de passe de l’un de mes clients, qui en avait énormément, dit le président de Devolutions. Alors, j’ai programmé un truc qui le ferait pour moi.»

Le «truc» s’appelle RDM, pour Remote Desktop Manager (gestionnaire de bureau électronique à distance). Il s’agit d’un logiciel «portier», qui gère tous les mots de passe de tous les appareils et de tous les comptes Web d’une entreprise, et qui régit aussi les connexions à distance. «Comme un portier, RDM reconnaît l’employé, le laisse entrer et lui dit où aller», explique David Hervieux.

RDM est installé chez plus de 15 000 clients un peu partout sur la planète. L’OTAN, la Défense américaine, la NASA, Loto-Québec, la poste allemande, Microsoft renouvellent leur licence année après année. Simon David Williams, président de Groupe ISM, qui s’occupe des technologies de l’information de plus de 800 PME québécoises, est l’un des plus anciens clients. «Grâce à RDM, dit-il, nos clients savent qu’un employé qui les quitte ne partira pas avec les mots de passe.» Il suffit de lui interdire l’accès au logiciel portier.

À 39 ans, David Hervieux est de ces patrons qui n’ont pas leur propre bureau. Informaticien dans l’âme, il travaille dans l’ambiance de ruche de la salle des programmeurs, où il partage une longue table avec des collègues. Ce qui le garde en phase avec sa clientèle, des gestionnaires de technologies de l’information. C’est à eux que s’adresse le site Web de Devolutions, qui est son principal outil de vente.

Très fréquenté, le site compte un blogue comprenant 60 000 billets d’information, mais la vedette incontestable est une BD maison très populaire intitulée Sysadminotaur — jeu de mots basé sur «sysadmin» (administrateur système) et Minotaure (monstre mythique mi-homme, mi-taureau). Simon David Williams, de Groupe ISM, ne rate aucun épisode: «On est tous une gang de geeks à lunettes, dit-il, de ceux qui tiennent des débats sur les superhéros de Marvel!» La BD amuse ces technomanes, mais elle est aussi instructive pour le commun des mortels.

«On essaie de ne pas être “plate”, dit David Hervieux. Et tout ça, on le fait à partir de Lavaltrie, une petite ville à 50 km de Montréal. C’est peut-être ce dont je suis le plus fier.»

