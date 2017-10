12. Up Equip: Des araignées au plafond

Vend et loue de l’équipement de levage

Croissance : 929 %

Chiffre d’affaires : entre 2 et 5 millions

Nombre d’employés : 10

Siège social : Verchères

Elles entrent par la petite porte la nuit, se déploient, puis s’évanouissent sans laisser de traces. À la NASA, à l’Opéra métropolitain de New York, à HEC ou à la Grande Bibliothèque de Montréal, les « araignées » d’UP Equip ne dérangent personne, mais permettent à des ouvriers d’effectuer des travaux ou de l’entretien en hauteur.

À la Grande Bibliothèque, par exemple, où le plafond de la salle de lecture principale est à plusieurs étages du sol, aucune échelle n’est assez haute pour qu’on puisse remplacer des ampoules. Il est également impossible de faire entrer une nacelle standard de 4 à 25 tonnes. « Les planchers ne le supporteraient pas, et il n’y a pas d’accès assez gros pour ce type d’équipement, explique le président d’UP Equip, Martin Leblanc. Monter un échafaudage encombrant est aussi hors de question. »

Des nacelles araignées, des grues compactes, ce genre d’appareils de levage existe depuis une vingtaine d’années en Europe. En Amérique du Nord, UP Equip a très peu de concurrence, dit l’homme d’affaires de 43 ans. « Nous les exportons et les adaptons aux besoins de notre clientèle, un créneau que les grosses entreprises de vente et de location de nacelles n’ont pas encore investi. D’autant plus que les appareils coûtent cher à fabriquer : 125 000 dollars en moyenne. »

Puisque 75 % de ses clients viennent des États-Unis, Martin Leblanc s’intéresse particulièrement à la négociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Si nécessaire, l’entrepreneur se dit prêt à ouvrir une filiale d’UP Equip chez nos voisins du Sud « en l’espace de 24 heures » !

À lire aussi: Découvrez les Leaders de la croissance 2017