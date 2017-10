13. Bioastra Technologies: Reprogrammer la matière

Conçoit et produit des matériaux intelligents

Croissance : 906 %

Chiffre d’affaires : entre 2 et 5 millions

Nombre d’employés : 15

Siège social : Montréal

À peine entrée dans les bureaux de Bioastra, Sumitra Rajagopalan s’approche de la carte du monde accrochée dans la salle de réunion pour y ajouter deux punaises vertes. Il y en a déjà une dizaine, du Sri Lanka à la Russie, en passant par le Danemark et les États-Unis, chacune représentant un client de l’entreprise, fondée en 2009. « La conquête avance », observe la PDG d’origine indienne.

Cette scientifique de 42 ans, arrivée au Québec en 1998, ne veut pas seulement accaparer des marchés: elle désire changer le monde, littéralement. Et elle a une réelle chance d’y parvenir. Car les matériaux intelligents conçus par son équipe multidisciplinaire transforment radicalement les propriétés des objets du quotidien.

Les ingénieurs, chimistes, biochimistes, programmeurs et autres spécialistes de Bioastra ont notamment créé un tissu capable de se contracter tel un muscle, une éponge qui absorbe la chaleur, de même que des substances tantôt conductrices d’électricité, tantôt isolantes. Ces éléments sont ensuite assemblés selon les besoins des clients, « un peu comme si j’avais des Lego de différentes formes et couleurs avec lesquels on me disait quoi construire », illustre Sumitra Rajagopalan. C’est ainsi que Bioastra a conçu un emballage qui absorbe la chaleur, pour conserver des vaccins au frais dans les pays chauds, ou encore un tissu qui refroidit le corps pendant les canicules. La société a aussi mis au point un liquide qui, une fois injecté sous la peau, se solidifie pour libérer un médicament uniquement à cet endroit, sans continuer son chemin dans l’organisme.

Les clients, des géants comme la pétrolière BP et la pharmaceutique Pfizer, financent les travaux et possèdent les droits sur le produit fini, mais la propriété intellectuelle des « pièces de Lego » appartient à Bioastra.

À terme, Sumitra Rajagopalan ambitionne de créer un monde où « toute la matière se transformera à volonté. Vous voulez que cette chaise soit une table ? Un coussin ? Bientôt, ce sera possible. » Peut-être même que la carte du monde dans les bureaux de Bioastra changera de couleur toute seule lorsqu’un nouveau contrat sera décroché.

