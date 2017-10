18. A+ Entrepreneurs généraux: Construire… une réputation

Fait de la construction commerciale

Croissance : 585 %

Chiffre d’affaires : entre 5 et 10 millions

Nombre d’employés : 45

Siège social : Montréal

Il aura fallu 10 ans à Louis Lachapelle pour transformer sa modeste affaire de peintre étudiant en une entreprise de construction aux revenus de 10 millions. Mais il n’aura mis qu’un an pour doubler son chiffre d’affaires, qui devrait atteindre 20 millions à la fin de 2017 ! L’économie du Québec tourne à plein régime, et ça se répercute sur les chantiers d’A+ Entrepreneurs généraux.

Malgré son succès, Louis Lachapelle se désole que, trop souvent, construction rime auprès du grand public avec pots-de-vin et magouilles. « Je veux changer les perceptions négatives, parce que j’ai une grande fierté à travailler dans ce domaine-là. Après tout, c’est nous qui construisons les maisons, les écoles et les hôpitaux. »

Sa campagne pour changer les perceptions, il la mène auprès des employés et des clients. « On veut faire triper les gens avec qui on travaille, dit le patron de 34 ans. On veut être épatants dans nos relations interpersonnelles. » Pour motiver ses équipes et attirer les meilleurs travailleurs, il s’inspire de la culture des entreprises en démarrage. Il organise notamment des barbecues mensuels. En 2016, il a loué 50 chambres au Manoir des Sables d’Orford pour une nuit, dans le but de skier et de faire la fête avec ses employés. La logique est simple : s’ils ont du plaisir à travailler, ils offriront un service de qualité, et cela contribuera à rendre les clients satisfaits.

La formule semble donner de bons résultats. L’entreprise a été nommée Rénovateur de l’année 2016 par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec.

La même année, A+ Entrepreneurs généraux a aussi construit, au coût d’un million de dollars, les studios qui ont servi à la prestigieuse compétition musicale internationale Red Bull Music Academy, au Centre Phi, à Montréal. Un défi : tout devait être prêt en 18 jours !

À lire aussi: Découvrez les Leaders de la croissance 2017