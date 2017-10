19. Atypic: Le poète entrepreneur

Offre des services-conseils aux organismes caritatifs sans but lucratif

Croissance : 571 %

Chiffre d’affaires : entre 2 et 5 millions

Nombre d’employés : 42

Siège social : Montréal

Lorsqu’il a fini son bac en études françaises, avec 300 dollars en poche, Pascal Lépine voulait devenir poète. Dix-huit ans plus tard, ce Montréalais brasse plutôt des millions de dollars à la tête de son cabinet-conseil en stratégie, gestion, communication et financement. Et ce n’est pas là son seul changement de cap : depuis cinq ans, Atypic a délaissé sa clientèle d’affaires pour se consacrer exclusivement aux organismes à vocation sociale.

Le cabinet, qui fonctionne à forfait, conçoit entre autres des campagnes de sensibilisation, s’occupe de marketing Web, de publipostage et de télémarketing pour des organismes comme Fibrose Kystique Canada. « Atypic est un leader dans la compréhension des enjeux du milieu de la philanthropie au Québec », dit Yannick Brouillette, directeur général pour le Québec de l’organisme, qui fait appel au cabinet depuis trois ans pour cultiver sa relation avec ses donateurs.

Pendant des années, Atypic travaillait surtout pour des entreprises, principalement en communication. Puis, « j’ai eu une crise existentielle professionnelle », raconte le président, aujourd’hui âgé de 40 ans. « Je voulais changer le monde, alors j’ai laissé tomber les entreprises privées, des clients qui apportaient 85 % de mon chiffre d’affaires », dit le président.

Les clients à vocation sociale ont rapidement cogné à sa porte. L’entreprise montréalaise a aussi réalisé trois acquisitions depuis 2013, qui ont contribué à la faire croître rapidement. « On a une vision d’ensemble, et ça n’existe pas ailleurs au Canada, ni non plus dans certains autres pays. En Grèce, par exemple, un marché que l’on bâtit, il n’y a rien de comparable », dit Pascal Lépine.

