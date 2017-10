2. FixMeStick: La clé du succès

Produit et vend une clé USB antivirus

Croissance : 6 471 %

Chiffre d’affaires : entre 10 et 20 millions

Nombre d’employés : 21

Siège social : Montréal

On s’attendrait à ce qu’une société techno fasse la promotion de son produit-vedette sur le Web. Mais à la télé, dans une infopub ? C’est pourtant ce qu’a fait FixMeStick, et pas à petite échelle : sa première infopublicité de deux minutes, vantant sa clé USB qui désinfecte les ordinateurs, a été diffusée au Canada et aux États-Unis en 2014. Et à partir de ce moment, les ventes ont décollé ! En 2016, elle en a lancé une nouvelle, qui roule toujours.

« C’est là que se trouvent nos consommateurs, alors ça fonctionne », dit Corey Velan, cofondateur et chef de la direction de FixMeStick, avec Marty Algire. La clé antivirus est aujourd’hui vendue au Canada, aux États-Unis et en Grande-Bretagne dans des magasins comme Walmart, Shoppers Drug Mart et Best Buy.

Si le produit a du succès, estime Corey Velan, c’est qu’il répond à un véritable besoin. Beaucoup de gens, dit-il, éprouvent des problèmes avec leur ordinateur, comme des fenêtres de publicité intempestives ou une lenteur chronique, mais ils n’ont pas envie de transporter leur appareil jusqu’à un magasin. D’autres veulent éviter qu’un technicien fouille dans leurs documents. D’autres encore craignent — souvent avec raison, selon Corey Velan — que les logiciels de nettoyage de virus offerts gratuitement sur le Web soient des virus déguisés. La clé de FixMeStick, vendue 60 dollars et fonctionnelle pendant un an, ne présente aucun de ces inconvénients.

L’entreprise a par ailleurs peu de concurrents. « Les grandes sociétés de sécurité informatique ne veulent pas lancer de produit de nettoyage comme le nôtre, affirme Corey Velan. Ce serait avouer que leurs produits de prévention, leurs antivirus, ne fonctionnent pas toujours très bien. »

