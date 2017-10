20. QHouseKids: Rien de trop beau pour bébé

Distribue des jouets et accessoires pour bébés

Croissance : 553 %

Chiffres d’affaires : entre 5 et 10 millions

Nombre d’employés : 12

Siège social : Sainte-Anne-de-Bellevue

Toutes les conjointes des joueurs de la Ligue nationale de hockey au Canada ont une poussette Mima, assure Gaëlle Everard, présidente de QHouseKids, distributeur de jouets et d’accessoires haut de gamme pour bébés. « Quand on se promène avec une poussette comme celle-là, il faut quasiment porter des talons aiguilles », blague-t-elle en désignant le luxueux landau, en montre à l’entrée des bureaux de l’entreprise, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Au Canada, seulement 15 boutiques vendent la marque néerlandaise Mima, et toutes se procurent les poussettes à QHouseKids, distributeur exclusif.

« Le “Q” de QHouseKids signifie “Québec” et “qualité” », m’explique Gaëlle Everard, une Belge qui a rencontré son mari, natif de Montréal, à Hongkong, en 1994. Trois ans plus tard, Leif Quraeshi et elle débarquaient au Québec pour fonder famille et entreprise.

Aujourd’hui, la société distribue 2 500 produits de 18 marques dans 1 000 boutiques au Canada. Le plus demandé : le jouet Sophie la girafe, qui représente déjà 15 % des ventes. Gaëlle Everard s’est rendue au siège social du fabricant, à Rumilly, en Haute-Savoie, pour négocier l’exclusivité. « La rencontre devait durer une heure, elle en a duré six », raconte Leif Quraeshi, conjoint et associé de Gaëlle Everard. « Le fait d’être québécois nous a beaucoup aidés », assure-t-il, les Québécois étant reconnus pour avoir des affinités avec les Français.

QHouseKids compte 12 employés, et s’appuie sur un système informatique efficace. « Pour le service à la clientèle, nous sommes très vieille école. On répond directement au téléphone ! » dit Leif Quraeshi, dont le titre officiel est « mari de la présidente » !

