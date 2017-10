4. Arani: Éclairer l’avenir

Conçoit et fabrique des luminaires

Croissance : 2 052 %

Chiffres d’affaires : entre 2 et 5 millions

Nombre d’employés : 12

Siège social : Montréal

À quoi peut bien servir cette sphère en acier bleu presque aussi haute que moi, qui détonne dans la blancheur immaculée de l’un des plus gros laboratoires d’éclairage au Canada ? Elle sert à mesurer la puissance rayonnante des luminaires DEL créés par l’entreprise. Et c’est l’atout dans la manche de Sean Arani, ingénieur de 31 ans et président de la société qui porte son nom.

« Grâce à cet appareil, dit Sean Arani en me faisant visiter l’entreprise, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, nous pouvons tester nos éclairages et envoyer les spécifications à notre usine en Chine. » Peu de laboratoires au pays peuvent effectuer ce genre de test.

Arani vend près d’un million de luminaires DEL par année au Canada, sous toutes les formes : ruban, encastré, verrière, projecteur, appliqué, pour éclairer des maisons, des bureaux, des entrepôts, des quartiers entiers et même des stades de baseball. « C’est fou comme la technologie DEL évolue vite. Dans 15 ans, les interrupteurs n’existeront plus : tout l’éclairage sera commandé par des cellules photosensibles ou les téléphones portables », prédit Sean Arani.

Pour ce passionné de hockey, qui a créé son entreprise en 2009, le point marquant est survenu en 2014, avec l’ouverture d’une usine de fabrication de lampes en Chine et le début d’un partenariat avec Éclairage Contraste, de Lévis. Cette entente avec le réputé fabricant de luminaires traditionnels et DEL, un des derniers en Amérique du Nord, a contribué à l’essor d’Arani. « Cela nous a apporté la notoriété sur les marchés québécois et canadien. »

En 2017, Sean Arani a pris une décision stratégique : il a abandonné les grands distributeurs pour se concentrer sur la vente aux entrepreneurs généraux et aux maîtres-électriciens. « On se démarque parce qu’on leur facilite la vie avec des produits adaptés, à bon prix, livrés très vite, et qu’ils peuvent même venir chercher si ça presse », explique l’entrepreneur, qui leur offre de tester leurs idées d’éclairage avec sa sphère.

« La marque porte mon nom et je veux que ça dure. Comme Philips », dit Sean Arani, qui rêve de concevoir d’autres gammes de produits. « Les DEL, c’est juste un début. »

