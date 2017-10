6. Quadbridge: Fournisseurs d’idées

Revend du matériel informatique

Croissance : 1 674 %

Chiffre d’affaires : entre 20 et 50 millions

Nombre d’employés : 44

Siège social : Montréal

L’idée paraît simple. Pourtant, aucun autre revendeur de matériel informatique en Amérique du Nord n’offre aux PME comme aux grandes entreprises la même chose que Quadbridge : un interlocuteur unique. Une seule personne à qui s’adresser pour l’achat du matériel informatique, les services et même le financement, et ce, dans tous les pays. « Le client ne traite qu’avec « son » directeur de compte, qui fait le lien avec nos équipes de techniciens, de programmeurs et les fabricants. Chez les autres revendeurs, le client doit parler à 20 personnes différentes », dit Kevin Laleyan, 35 ans, directeur de la croissance et de la stratégie de Quadbridge.

Michael D’Ornellas, directeur des finances, cite l’exemple d’une entreprise d’effets spéciaux. « Elle a besoin d’une machine de 100 000 dollars, mais pour un contrat précis, qui durera seulement trois mois. On utilise les programmes de financement des manufacturiers pour proposer des paiements différés, des plans de rachat et bien plus. Nos concurrents ne prennent pas ce temps-là. »

Jusqu’en 2012, Quadbridge n’était qu’un revendeur parmi plus de 40 000 en Amérique du Nord, qui assurent le lien entre les clients et des fabricants comme Cisco, Dell, Hewlett Packard ou Lenovo. L’entreprise, créée cinq ans plus tôt par PJ Emam, le PDG, et Ryan Peters, directeur du développement international, peinait à faire vivre quatre employés. « Le déclic est venu quand on a réalisé qu’on devait faire mieux que de proposer des boîtes de matériel : il fallait offrir à nos clients des conseils et des solutions complètes », raconte Kevin Laleyan. Et là, surprise : les ventes décollent ! En 2013, Quadbridge obtient un contrat prestigieux avec Google Fiber, qui veut déployer son réseau de fibre optique en Arizona. Cinq ans plus tard, l’entreprise compte des clients aussi bien établis et variés que Dropbox et les Alouettes de Montréal.

La nouvelle idée de Quadbridge s’appelle QBits : un symposium qui réunit chaque année depuis deux ans plus de 150 clients et fournisseurs, très fréquenté par les entreprises montréalaises de multimédia, notamment des boîtes spécialisées dans les effets spéciaux et les jeux vidéos. « Elles ont de gros besoins informatiques, mais pas nécessairement tout le personnel pour gérer les achats, l’entretien, la sécurité », dit Kevin Laleyan, qui explique que l’entreprise est en train de s’insérer dans l’écosystème multimédia à Montréal. « C’est très porteur pour nous. »

