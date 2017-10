7. Nucleom: Échographier les centrales nucléaires

Offre des services en essais non destructifs

Croissance : 1 624 %

Chiffre d’affaires : entre 10 et 20 millions

Nombre d’employés : 43

Siège social : Québec

Lorsqu’on lui demande ce qu’il fait dans la vie, Olivier Marcotte répond qu’il fait passer des échographies à des métaux. « Nous appliquons des ultrasons sur des enceintes de réacteur nucléaire », précise le fondateur de Nucleom, entreprise spécialisée dans le domaine très pointu des services en essais non destructifs. Et comme le radiologiste, Nucleom ausculte le réacteur « pas parce qu’il y a un problème, mais pour éviter qu’il y en ait un. On évalue certaines caractéristiques invisibles à l’œil nu, comme l’usure causée par la chaleur », explique le président de 35 ans.

Ses principaux clients sont les opérateurs de centrales nucléaires de type CANDU, un réacteur conçu au Canada. Avec trois centrales du genre en activité, l’Ontario compte pour 80 % du chiffre d’affaires de la société, qui développe aussi des marchés en Corée du Sud, en Argentine et en Roumanie. « Avec le gouvernement ontarien qui vient d’annoncer la rénovation de deux de ses installations nucléaires, nous nous assurons des contrats pour les 10 prochaines années, au moins », souligne Olivier Marcotte.

Hors de question de s’asseoir sur ses lauriers, toutefois. Nucleom, née en 2010, a récemment élargi ses activités. Elle offre aux entreprises pétrochimiques comme Suncor, Valero et Shell une gamme de services et de produits normalement réservés au domaine du nucléaire. Cela passe notamment par l’acquisition de nouveaux équipements sophistiqués, comme des scanneurs laser 3D, qui coûtent rarement moins de 100 000 dollars. « Nos clients sont sensibles à la prévention, d’autant plus que les technologies désormais offertes sur le marché les aident à voir venir les problèmes », se réjouit Olivier Marcotte.

