8. IRT Technologies: Radio en orbite

Fabrique des appareils de radiocommunication par satellite

Croissance : 1 584 %

Chiffre d’affaires : entre 2 et 5 millions

Nombre d’employés : 25

Siège social : Montréal

Quand vous regardez des reportages de l’autre bout du monde, vous pouvez dire merci à IRT Technologies. L’entreprise montréalaise, spécialisée dans les radiocommunications satellitaires, s’est bâti en quelques années une réputation enviable pour la légèreté et la fiabilité de ses amplificateurs, qui permettent d’envoyer un signal radio à des milliers de kilomètres dans l’espace. « Nous avons pour clients la plupart des grands réseaux de télévision du monde », dit Amir Motiuk, le PDG.

L’ingénieur israélien est arrivé à Montréal en 2002. « On m’avait dit que je ne pourrais pas être ingénieur ici, alors j’ai refait toutes mes études de génie électrique à Concordia, le bac et la maîtrise. » À 42 ans, l’ingénieur est parfaitement à l’aise dans un jargon étrange, où se mêlent les « BUC-SSPA » (convertisseur élévateur de blocs de fréquences — amplificateur de puissance intégrée), les « Air-Load 1:1 » (charge aérodynamique 1:1) et autres « GaAs-GaN » (arséniure de gallium — nitrure de gallium) propres à son secteur d’activité. « On peut compter sur les doigts de la main les entreprises de notre domaine qui maîtrisent ce qu’on fait. »

La société, qui fabrique quelques centaines d’appareils par an, possède de nombreux brevets, mais dès ses débuts, en 2011, IRT Technologies a opté pour une nouveauté en matière de transistor, la technologie GaN (nitrure de gallium), beaucoup plus puissante que la génération précédente, appelé GaAs (arséniure de gallium). « C’est ce choix technologique qui nous a permis de briller. »

