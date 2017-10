9. Neuvoo: Aider la planète à se trouver du boulot

Fait de l’agrégation d’offres d’emploi

Croissance : 1 464 %

Chiffre d’affaires : entre 2 et 5 millions

Nombre d’employés : 160

Siège social : Outremont

Combien puis-je espérer gagner si je change d’emploi, de ville, de région, voire de pays ? Et combien restera-t-il dans mes poches une fois l’impôt payé en Chine, ou en Angleterre, ou à Trois-Rivières ?

Ce qui fait la popularité du site Neuvoo, c’est entre autres des outils pour répondre aux questions des chercheurs d’emploi. Mais c’est aussi, beaucoup, le fait qu’il recense le plus grand nombre d’offres d’emploi de la planète, soit 30 millions dans 64 pays. Un éventail plus large que celui du site américain Indeed, champion mondial de l’achalandage avec ses 200 millions de visiteurs chaque mois.

De 50 000 visiteurs par mois en moyenne à sa création, il y a cinq ans, Neuvoo (un mot finlandais qui se prononce « neuvou », et qui signifie « conseil ») en compte aujourd’hui 12 millions chaque mois. C’est encore loin de son principal concurrent mondial, mais Lucas Martinez, cofondateur de Neuvoo, voit grand. Les chercheurs d’emploi visitent en moyenne 12 sites spécialisés avant de présenter leur candidature, explique le président de 34 ans. « Si on arrive à être les meilleurs, ils reviendront quand ils se chercheront un nouvel emploi. Et c’est ce qu’on observe. Un effet boule de neige est en train de se créer. »

Neuvoo agrège et répertorie l’ensemble des offres d’emploi sur le Web, publiées sur des sites comme Workopolis, Jobboom ou Monster, dans la section carrière des entreprises, ou encore sur le portail d’agences de placement telles Manpower ou Adecco. Au Canada seulement, Neuvoo répertorie de 200 000 à 300 000 postes, soit 10 fois plus que ses concurrents. Les revenus proviennent des entreprises à la recherche de travailleurs, qui paient pour voir apparaître leurs offres plus haut dans la liste des résultats — un modèle similaire à celui de Google AdWords.

Si Neuvoo poursuit sur sa lancée, Lucas Martinez n’aura jamais besoin de recourir à un site Web comme le sien !

