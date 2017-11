Tremplin pour le monde

Pour bien accompagner ces PME, il est important d’être en mesure d’offrir le bon produit ou le bon service, au bon moment. Oui, les services transactionnels sont indispensables, mais il faut aller beaucoup plus loin avec un service-conseil adapté à la réalité de l’entrepreneur », explique Jean-Michel Lacroix, directeur, développement Services Internationaux, Desjardins.

Passeport Affaires, c’est le nouveau service d’accompagnement des PME à l’étranger. « On aide les entreprises à cibler les bons marchés, à préparer une mission commerciale ou à planifier une implantation », précise Karine Anaïs Dupras, chargée de projets, Services internationaux, Desjardins. « Actuellement, le service le plus demandé est l’identification de partenaires commerciaux, tels des distributeurs, des fournisseurs, des clients, etc. Mais il n’y a pas de formule unique. Chaque cas est examiné individuellement. »

« S’appuyant sur 38 bureaux de représentation de son partenaire Crédit Mutuel-CIC, un groupe bancaire européen d’origine mutualiste, Desjardins est désormais en mesure d’offrir des services-conseils dans 50 pays — de Paris à Beijing, en passant par Dubaï, Moscou, New Delhi, Bangkok et Santiago. « Passeport Affaires est disponible partout en français, et le service est ouvert non seulement aux membres Desjardins, mais à toutes les entreprises en prospection », poursuit Mme Dupras.

L’éventail des services ne se résume pas à l’exportation; l’optimisation des approvisionnements est une stratégie qui peut être réalisée avec l’appui de Passeport Affaires. La démarche consiste à identifier les fournisseurs étrangers potentiels et à appuyer l’entrepreneur tout au long du processus d’appel d’offres.

« Dans un contexte de mondialisation, les PME ont aussi besoin de se diversifier géographiquement pour profiter des prix intéressants à l’étranger. Notre mission est donc d’accompagner toutes les entreprises, exportatrices et importatrices, en ayant toujours en tête leur croissance et leur pérennité », conclut M. Lacroix.