Vive les services de garde !

En 2016, 85 % des Québécoises de 20 à 44 ans ont occupé un emploi ou s’en sont cherché un. C’est le plus haut taux d’activité féminin observé dans les pays avancés. Les Québécoises ont maintenant rejoint les Suissesses au sommet mondial, loin devant les autres Canadiennes, à 80 %, et les Américaines, à 73 %.

En 1996, le taux d’activité des Québécoises de cette tranche d’âge était de 75 %. Comment expliquer cette hausse époustouflante en 20 ans ? Les travaux menés sur cette question sont unanimes : le programme universel de services de garde à tarif modique lancé par Lucien Bouchard il y a exactement 20 ans cet automne a été un facteur déterminant.

Même après la hausse du tarif selon le revenu introduite par Philippe Couillard en 2015, les frais de garde restent de quatre à cinq fois plus faibles au Québec que dans les autres provinces. En moyenne, en 2016, faire garder son enfant coûtait 10 dollars par jour au Québec. À Ottawa, c’était 47 dollars, à Vancouver 49, à Toronto 54.

Les avantages du système québécois sont majeurs. Dans un monde où deux revenus ne sont pas de trop et où les femmes sont plus scolarisées que jamais, la majorité des parents considèrent que des services de garde accessibles, abordables et de bonne qualité offrent un complément hautement désirable aux soins parentaux. C’est pourquoi le régime québécois a eu un effet positif si important sur l’activité des mères. Il y a 20 ans, 64 % des mères québécoises d’enfants de 5 ans ou moins étaient dans la population active ; aujourd’hui, elles comptent pour 81 %.

Le régime québécois soutient l’autonomie financière des femmes de trois manières. Premièrement, en plus de permettre au revenu total de la famille d’augmenter, il accroît la fraction de ce revenu qui est sous la responsabilité de la femme. Cela améliore l’équilibre du pouvoir dans les décisions du ménage.

Deuxièmement, un bon régime de garde permet plus de continuité et moins d’interruptions dans les carrières féminines. Les femmes peuvent ainsi obtenir des hausses de salaire plus importantes dans leur vie active, et ce, plus rapidement.

Troisièmement, à notre époque, il faut concevoir l’emploi de la mère comme une police d’assurance contre le haut risque de séparation du couple. La probabilité pour une femme de vivre une rupture moins de 10 ans après sa première union dépasse aujourd’hui 50 %. Retourner à un travail stable en accédant à des services de garde abordables à la fin du congé parental constitue une assurance efficace contre le risque financier que représente une séparation future. Des familles pauvres ne font pas des enfants forts. Il y a 20 ans, 100 000 familles monoparentales avaient recours à l’aide sociale au Québec ; aujourd’hui, on en dénombre 35 000. L’accès des mères à un emploi stable qu’a facilité le régime de garde québécois a contribué à cette heureuse évolution.

Enfin, le financement québécois des services de garde est universel. Il est ouvert à tous les enfants, et non pas réservé à ceux qui viennent de familles à revenu modeste ou faible. C’est une bonne chose pour deux raisons.

D’abord, les deux tiers des enfants qui présentent un sérieux retard de développement sont issus de familles de classe moyenne ou de familles riches. Pour que le système de garde à l’enfance puisse s’occuper de l’ensemble des jeunes vulnérables, il est essentiel qu’ils en soient tous participants, quelle que soit leur origine socioéconomique. Seul un système universel peut parvenir à cette fin.

Ensuite, contrairement à un régime qui serait réservé aux enfants défavorisés, un régime universel s’autofinance. Il engendre un surplus budgétaire. Le coût de financement du système universel est plus que compensé par les revenus fiscaux que les nombreuses mères nouvellement attirées dans la population active versent à l’État. Non seulement le système universel ne coûte-t-il rien aux contribuables, mais le surplus budgétaire qu’il dégage peut, si on le désire, être réinvesti dans la qualité des services de garde et la réponse aux besoins spéciaux des enfants défavorisés.