Le Big data en chiffres : la révolution des mégadonnées

Le Big Data. Voilà un mot à la mode, mais qui peut aussi causer pas mal de maux de tête aux dirigeants d’entreprises. En effet, ces ensembles de données, supposées faciliter la tâche des entrepreneurs dans leurs prises de décisions ou encore créer une expérience client plus personnalisée, sont souvent difficiles à traiter avec les outils classiques de bases de données, à cause de leur volume dépassant tout ce que nous avons connu à ce jour. Des études démontrent que nous produisons maintenant en deux jours plus de données qu’entre le début de l’humanité et l’année 2003. Et la tendance va en s’accélérant. Une véritable révolution qui appelle à l’action, à l’urgence d’agir, en tant qu’individus et entreprises. En 2018, la pertinence s’impose plus que jamais de se former et ainsi dompter la bête toute puissante qu’est devenue le Big Data. Vous hésitez? Voici quelques statistiques qui parlent d’elles-mêmes.

10 milliards

C’est le nombre approximatif d’objets connectés actuellement dans le monde. On entend par objet connectés, les objets reliés ensembles via l’Internet des Objets (IdO). Celui-ci est défini par l’Union internationale des télécommunications comme une « infrastructure mondiale pour la société de l’information, qui permet de disposer de services évolués en interconnectant des objets (physiques ou virtuels) grâce aux technologies de l’information et de la communication interopérables existantes ou en évolution ». 10 milliards. C’est plus que le nombre d’êtres humains sur terre.

75 %

C’est le pourcentage des données non structurées parmi toutes les données produites au quotidien. On y retrouve, entre autres les photos, vidéos, articles de journaux, etc. Les données dites structurées quant à elles regroupent les données généralement sous forme de texte organisé dans des bases de données relationnelles traditionnelles.

1 000 000 000 000 000 o

Représente un pétaoctet, soit 10 à la puissance 15 octets (1015octets). Une entreprise comme Google, à elle seule, en traite quelques dizaines par jour. Imaginez tout le potentiel que contient l’analyse de ces données. Pour votre entreprise, savoir utiliser adéquatement cette immense source d’information qu’est le Big Data, vous ouvre la porte, par exemple, à l’intégration d’outils d’analyse de données et d’IA dans les sphères du marketing afin d’accélérer vos résultats et optimiser l’expérience de vos clients.

131%

Selon une étude publiée par McKinsey en 2014, c’est le pourcentage de ROI que les entreprises obtiennent, par rapport à leurs compétiteurs, lorsque leurs gestionnaires et dirigeants ont accès à une analyse adéquate des données du Big Data. Pour se démarquer, il devient ainsi d’une importance cruciale de savoir comment choisir et analyser les données pour soutenir la stratégie et le modèle d’affaires de votre entreprise. La connaissance vous donne ainsi la possibilité de tirer avantage de ces innovations sans avoir à investir démesurément en technologies.

80 h

C’est le nombre d’heures de cours que l’École des dirigeants HEC Montréal, votre partenaire de croissance, met à votre disposition pour mieux comprendre comment intégrer l’utilisation des Big Data. Non seulement aurez-vous acquis de nouvelles compétences à ajouter à votre CV, mais serez aussi en mesure d’établir un modèle permettant la croissance et le développement optimal de votre entreprise. Selon Jacques Farcy, vice-président Marketing, dons et commandites de la SAQ : « L’acquisition de ressources qualifiées est essentielle afin d’exploiter au maximum nos données pour ainsi soutenir nos stratégies. »

Explorez, apprenez, démystifiez, clarifiez et enfin utilisez les nouvelles avenues que la technologie du Big Data met à votre disposition. Vous aurez ainsi tous les outils nécessaires afin de propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets. Une toute nouvelle façon de voir et d’analyser le monde des affaires.

