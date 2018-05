Quand on se compare…

La ville où devenir propriétaire coûte le plus cher n’est pas Hongkong, New York ou Londres, mais Caracas, au Venezuela. Du moins, c’est le cas lorsqu’on considère le prix des maisons, les taux hypothécaires et le revenu des habitants. Ainsi, dans cette grande ville d’Amérique du Sud où sévit une crise économique sans précédent, le paiement hypothécaire moyen représente 3 483 % du revenu familial mensuel après impôt ! À Montréal, c’est 45 %. Soudainement, le marché immobilier québécois paraît plus abordable.

