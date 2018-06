Dans les coulisses d’une création avec Surface Studio

Créer les plus beaux bijoux, des pièces de haute joaillerie uniques au monde, telle est l’ambition de Boucheron. Première maison de la célèbre place Vendôme de Paris (depuis le XIXe siècle), Boucheron a aussi une longue tradition d’innovation. Histoire d’un mariage réussi entre nouvelles technologies et haute joaillerie.

« On peut faire de nombreuses propositions de taille, de matière, de couleurs… Et se rendre compte immédiatement du résultat. Ce temps gagné nous permet d’aller encore plus loin dans la création et de proposer des pièces encore plus parfaites », déclare Claire Choisne, directrice des créations Boucheron.

Colliers, bagues, bracelets… Depuis 1858, Boucheron conçoit des bijoux d’exception. En plus d’être la plus ancienne maison de joaillerie installée à Place Vendôme, Boucheron est aussi l’une des plus prestigieuses. Chaque année, 60 à 80 pièces — uniques — sortent de ses ateliers pour paraître dans la collection de Haute Joaillerie. D’autres sont créées sur demande, pour des clients particuliers. Des pièces magnifiques qui rejoignent les collections et les bijoux « du répertoire ».

Concevoir des bijoux et donner vie à ses idées, c’est le rôle de Claire Choisne. « Le processus de création est toujours difficile à expliquer. Tout part d’une idée, d’une inspiration. Ça peut être une photo, un détail architectural, une œuvre d’art ou les archives de Boucheron. Ensuite, il y a tout un processus de recherche pour nourrir cette inspiration. Puis, on réfléchit, teste de nombreuses choses pour créer une série de pièces et une collection réussie. C’est un processus long, mais passionnant ».

Fini la corbeille à papier qui déborde

Pour mener ces essais et tester les rendus, Claire Choisne et son équipe de designers ont longtemps travaillé sur papier. Ils ont multiplié, raturé, redessiné et recommencé les calques, pouvant passer jusqu’à 3 000 heures de travail pour un bijou !

Mais tout a changé. Fini la corbeille à papier qui déborde, les croquis à reprendre, les heures perdues et l’inspiration qui s’enfuit. L’équipe travaille désormais sur des Surface Studio. Et Anne-Laure Bessing, designer de joaillerie, n’imagine pas un instant revenir en arrière : « J’ai la même précision, le même plaisir de la main, qu’avec un crayon. Sauf que je bénéficie en plus de la puissance et de la souplesse du numérique. Je dessine, je modifie, je reprends, je visualise… J’agrandis un détail, je fais pivoter un collier. En un instant, on peut changer la couleur d’une pierre, accentuer un élément, de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus rapide. Surface Studio libère vraiment notre créativité ».

« Pour nous, c’est une révolution, sourit Cyril Cabellos, directeur des communications mondiales. Boucheron est une maison avec une longue histoire, qui a marqué la joaillerie. Nous avons aussi une tradition d’innovation. Nous aimons chercher de nouvelles matières et relever des défis pour nous démarquer et faire avancer la joaillerie française. Surface Studio s’inscrit parfaitement dans cette tradition ».

Passer de la 2D à la 3D, sur la même interface

Une longue histoire et un plaisir quotidien pour la directrice des créations Boucheron. « En plus de créer facilement, les Surface Studio permettent de passer de la 2D à la 3D, sur la même interface. Cette fluidité et cette capacité à transcrire le volume sont très utiles avant de passer à la fabrication physique d’un bijou ».

Cet outil permet aux créateurs, designers et joailliers de travailler sur les mêmes pièces, de la manière la plus précise possible, sans aucune perte d’information ni prisme déformant. Cela les aide ensuite dans le processus de fabrication pour relever les défis, sous forme mécanique et matériel, que suppose la création d’un bijou.

« C’est un jeu de construction, pour créer le bijou le plus léger, le plus maniable, le plus souple et agréable au porter » précise Claire Choisne. Avant de retourner à ses créations, avec en tête, de nouveaux rêves qui deviendront réalité.