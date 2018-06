Mars Inc. innove en douceur

Dans le contexte actuel de la transformation numérique des entreprises, on demande aux dirigeants de consacrer du temps à de nouvelles initiatives à long terme et moins de temps sur les activités courantes. Selon une recherche d’IDC réalisée en 2017, les budgets alloués pour la transformation numérique devraient atteindre 2 000 milliards de dollars en 2020.

Pour atteindre des objectifs audacieux qui incluent une croissance de 100 % sur 10 ans, Mars Inc., un fabricant mondial d’aliments pour animaux de compagnie et de confiseries, a investi dans de nouvelles technologies dans le but d’accroître l’efficacité et la mobilité de ses employés, de simplifier la collaboration, de favoriser la sécurité des données et de réduire les coûts des TI.

« Nous dirigeons Mars Inc. avec une vision à très long terme, explique Joe Carlin, directeur, Prestation des services technologiques, pour cette entreprise. Nous faisons de notre mieux pour mener nos affaires de manière avantageuse pour nos clients, nos associés et les communautés où nous exerçons nos activités. »

Cette vision à long terme comprend un engagement à l’égard des produits, des technologies et de l’innovation en milieu de travail. « L’innovation numérique nous a donné une occasion extraordinaire de nous rapprocher des consommateurs et de leur offrir une meilleure proposition de valeur, affirme Vittorio Cretella, dirigeant principal de l’information pour Mars Inc. Nous souhaitons favoriser des comportements numériques judicieux, indique Jonathan Chong, directeur, Milieu de travail numérique et Systèmes d’entreprise pour Mars Inc. C’est pourquoi nous utilisons Windows 10 pour créer un environnement technologique comparable ou supérieur à celui qu’utilisent nos associés dans leur vie personnelle. »

Des outils intelligents, simples et polyvalents

Traditionnellement, les associés de Mars Inc. continuent souvent d’y travailler pendant au moins 25 ans, mais l’entreprise sait que pour rester dynamique, elle doit recruter des milléniaux et les conserver. Pour les milléniaux, qui représenteront environ 70 % de l’effectif mondial d’ici 2025, les appareils fournis par l’entreprise ou les collaborations auxquelles ils peuvent prendre part sont des raisons clés pour entrer au service d’une entreprise.

Mars Inc. investit considérablement dans le recrutement et la formation de nouveaux associés. En retour, l’entreprise veut des ressources de valeur, mais elle comprend que les jeunes employés nés à l’ère numérique s’attendent à pouvoir accéder facilement aux connaissances, et que pour conserver ces employés, Mars Inc. doit leur procurer des outils intelligents, simples et polyvalents pour accéder aux données. « Pour attirer les meilleurs candidats et les conserver, nous voulons offrir un meilleur environnement de travail, déclare David Boersma. Grâce à un environnement technologique évolué, souple, facile à utiliser, libre-service et toujours à jour, Mars Inc. offrira une solide expérience Windows 10, et Office 365 outillera tous les associés. »

« Nos associés apprécient la familiarité, la fiabilité et la facilité d’utilisation de Windows 10,

affirme M. Boersma. Les utilisateurs de Surface Pro aiment la souplesse que leur procure cet appareil, qui leur permet de passer du mode ordinateur de bureau au mode tablette et qui leur offre des fonctionnalités évoluées comme l’écran tactile et le stylet Surface. »

Accroître la productivité et l’engagement envers les clients

Entreprise mondiale, Mars Inc. a toujours valorisé les relations humaines et une collaboration fondée sur la réponse humaine compensatoire. Grâce à des outils tels que le réseau social Yammer et la solution de messagerie et de vidéoconférence Skype Entreprise, les associés de Mars Inc. peuvent éliminer la distance géographique et les fuseaux horaires, ce qui leur permet de communiquer en temps réel et d’accéder à des connaissances et à des ressources. Près de 4 000 associés de Mars Inc. utilisent déjà Yammer tous les jours pour soumettre des sujets et leurs créations aux rétroactions et pour collaborer en direct. Les équipes mondiales utilisent Skype Entreprise pour se rencontrer et pour communiquer efficacement sans devoir se rendre à l’autre bout du monde, réduisant ainsi les coûts et leur permettant de passer plus de temps à la maison sans aucune baisse de productivité.

Les employés sur le terrain peuvent communiquer entre eux, ce qui leur permet d’accroître leur productivité et l’engagement envers les clients. « Grâce à Windows 10, les associés de Mars Inc. terminent leurs tâches durant leurs déplacements plutôt que d’attendre de revenir au bureau, explique Joe Carlin. Par exemple, les associés sur le terrain utilisent leurs appareils Surface Pro lors des visites en magasin et, s’il y a lieu, ils utilisent Office 365 pour communiquer avec d’autres membres de leur équipe et règlent les problèmes touchant les présentoirs en une journée plutôt qu’en une semaine. »

Alors que Mars Inc. continue de développer un environnement de travail numérique et d’offrir des outils professionnels comme Office 365 et des appareils évolués comme Surface Pro, l’entreprise attirera une nouvelle génération d’associés, les aidera à servir les clients plus efficacement, leur offrira une carrière enrichissante et préservera la culture humaine axée sur les employés dont elle est si fière et qui, selon elle, a contribué à son succès à long terme.