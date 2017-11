Des prières qui polluent

En Inde, les dieux aussi polluent. En septembre, pour conclure les fêtes à la gloire des divinités Ganesh (Ganesh Chaturthi) et Durga (Durga Puja), des milliers d’idoles sont abandonnées dans les lacs et rivières, dans un rituel d’adieu. Souvent faites de plâtre et couvertes de peinture contenant des produits chimiques, comme le mercure et le plomb, elles contaminent la vie aquatique.

