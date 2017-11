L’affaire Cyntoia Brown et la justice médiatique

N’eut été de célébrités comme Rihanna et Kim Kardashian, l’histoire de Cyntoia Brown n’aurait probablement pas refait surface. Mais la mobilisation médiatique pourrait changer le sort de cette Américaine, condamnée à la prison à vie pour meurtre quand elle avait 16 ans.

En août 2004, un client embarque Cyntoia Brown, alors prostituée, pour l’emmener chez lui. Il a 43 ans, c’est un vétéran de l’armée, ancien tireur d’élite, propriétaire d’un énorme arsenal. Selon ce qu’elle raconte, il change de personnalité après quelques heures, et tente de la forcer à avoir des relations sexuelles. Elle panique, sort une arme de son sac et le tue d’une balle dans la tête.

Cyntoia Brown avoue le meurtre et plaide la légitime défense, sans demander l’assistance d’un avocat. Malgré qu’elle soit âgée de 16 ans, la poursuite réussira à la faire juger chez les adultes. Le procureur fait valoir que Brown a volé le client.

Elle est condamnée à la prison à vie pour meurtre et prostitution. Puisqu’elle était mineure lors des faits, la loi du Tennessee lui accorde une possibilité de libération conditionnelle quand elle aura… 67 ans.

Son histoire refait surface en 2011, quand un documentaire est réalisé sur son histoire et diffusé à PBS. Et depuis quelques jours, elle revient dans l’actualité à la suite d’un reportage de la chaîne Fox.

Des vedettes comme Rihanna, Kim Kardashian et la mannequin Carla Delevingne ont fait appel aux réseaux sociaux avec le mot-clic #FreeCyntoiaBrown pour demander sa libération. Kardashian a même embaucher un avocat qui reprendra le cas.

The system has failed. It’s heart breaking to see a young girl sex trafficked then when she has the courage to fight back is jailed for life! We have to do better & do what’s right. I’ve called my attorneys yesterday to see what can be done to fix this. #FreeCyntoiaBrown pic.twitter.com/73y26mLp7u

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 21, 2017