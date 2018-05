La grande débandade

La population des pays de l’Europe de l’Est sera en chute libre au cours des prochaines décennies, prévoit l’ONU. En cause : la baisse des taux de natalité, une émigration soutenue et un taux de mortalité relativement élevé, estime Tomáš Sobotka, chercheur au Wittgenstein Centre, en Autriche, un institut d’analyses démographiques. Plusieurs de ces États verront même leur population diminuer de plus de 15 %, du jamais-vu en temps de paix, selon le chercheur.

En comparaison, la population canadienne augmentera de 23 % d’ici 2050, une croissance soutenue notamment par un haut niveau d’immigration, selon Statistique Canada. Quant à la population mondiale, elle devrait passer de 7,6 milliards en 2017 à 9,8 milliards en 2050, une augmentation de 29 %.