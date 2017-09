Et le prochain chef du NPD sera…

Les reportages et les grands dossiers de L’actualité seront bientôt réservés à nos abonnés. Cliquez ici pour en savoir plus!

En s’inspirant de la couverture médiatique obtenue par les quatre candidats toujours en lice, du financement qu’ils ont généré et des résultats des sondages menés auprès des membres du parti, L’actualité a conçu un tableau — résolument non scientifique — qui fait état des chances de chacun de l’emporter. Le prochain chef sera connu d’ici la mi-octobre.

Niki Ashton

Seule femme de la course, jeune, enceinte et déterminée, elle ne domine aucun sondage et son financement est à la traîne.

Guy Caron

L’économiste du Bas-Saint-Laurent est le seul représentant du Québec. Populaire dans l’est du pays, peu connu ailleurs. Il est loin derrière les deux meneurs.

Jagmeet Singh

Populaire dans les médias et les réseaux sociaux, premier dans le financement, mais tire de l’arrière dans les sondages. Excellent français.

Charlie Angus

Premier dans les sondages, deuxième dans le financement, aimé par les néo-démocrates de longue date. Ne parle pas très bien le français.