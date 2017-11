La revanche de la génération X

À moins d’un an des prochaines élections au Québec, Michel St-Germain secoue la tête lorsqu’il parle des politiciens. « Ça n’a aucun bon sens ! On dirait qu’ils ne font rien pour améliorer le sort des Québécois. » L’entrepreneur de 40 ans de Mont-Saint-Grégoire, en Montérégie, est en colère. Il a l’impression que personne au gouvernement ne travaille pour lui, ainsi que pour sa femme et ses garçons de trois, huit et neuf ans, alors que lui se démène pour créer des emplois et faire grandir sa PME de 40 employés, active dans la gestion des matières résiduelles. « Mon vote est disponible ! » clame-t-il.

