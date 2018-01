Le CV : Peter Boehm

2012

Devient sous-ministre désigné dans l’équipe de préparation des G7, G8 et sommets nucléaires internationaux.

Il croise à plusieurs reprises le sherpa du président de la France de l’époque, François Hollande, un certain… Emmanuel Macron, aujourd’hui président.

« La France et le Canada sont de grands alliés, alors on a travaillé ensemble à la préparation de plusieurs sommets. On a tissé des liens, ce sera agréable de le revoir à Charlevoix, en juin, lors du G7. »