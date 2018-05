Où se joueront les élections du 1er octobre?

La projection électorale Qc125 du 23 avril dernier nous donne un portrait de l’échiquier politique québécois truffé d’incertitude à moins de cinq mois des élections générales.

La CAQ, en tête dans les sondages depuis la fin de l’automne 2017, semble toujours tenir le coup, malgré un léger recul dans les intentions de vote au début du printemps. Si la CAQ consolide ses appuis dans la région de Québec et dans le 450, elle pourrait au moins se garantir une victoire minoritaire.

Le PLQ, généralement stable depuis l’automne dernier, a repris quelques points perdus depuis la pause de Noël. Sans surprise, il se situe aux alentours de 30% du vote populaire, niveau autour duquel il oscille depuis près d’un an.

Le Parti québécois, en troisième place depuis maintenant douze mois, doit composer avec un électorat qui semble de plus en plus enclin à voter pour la formation de François Legault. En effet, comme nous le verrons plus bas, de nombreuses circonscriptions du 450, jadis considérées comme des bastions péquistes impénétrables, sont dans la mire de la CAQ.

Québec solidaire, qui a grimpé à des sommets auparavant inégalés à l’été 2017, semble encore une fois coincé au centre de l’Île de Montréal, au sein des limites du Plateau-Mont-Royal, de Centre-Sud et de Rosemont.

Voici les moyennes des totaux de sièges des quatre partis selon les données de la projection:



Ces totaux de sièges reposent-ils sur des bases solides ou sur des châteaux de cartes? Une façon de représenter la solidité de ces totaux est de départir les sièges selon leurs probabilités de victoire par parti.

Le modèle Qc125 divise les circonscriptions en trois catégories:

Les comtés solides : le parti en tête détient une probabilité de victoire supérieure à 80%. sur les cartes, le parti en tête est désigné par sa couleur principale (bleu poudre pour la CAQ; rouge pour le PLQ, bleu foncé pour le PQ et orangé pour QS);

: le parti en tête détient une probabilité de victoire supérieure à 80%. sur les cartes, le parti en tête est désigné par sa couleur principale (bleu poudre pour la CAQ; rouge pour le PLQ, bleu foncé pour le PQ et orangé pour QS); Les comtés pivots : le parti en tête détient une probabilité de victoire entre 60% et 80%. Sur les cartes, les comtés pivots sont indiqués par des couleurs pâles.

: le parti en tête détient une probabilité de victoire entre 60% et 80%. Sur les cartes, les comtés pivots sont indiqués par des couleurs pâles. Les pivots blancs: aucun parti ne remporte au moins 60% des simulations. Ces comtés sont considérés trop incertains pour mériter une couleur. Ce sont les circonscriptions too close to call. Sur les cartes, ils sont laissés en blanc.

Selon les données de la dernière projection électorale, il y a présentement 86 circonscriptions solides et 39 pivots, dont 12 blancs. Les voici:

Les pourcentages inscrits dans les cases représentent les probabilités de victoire du meneur selon les données actuelles.

Afin de bien représenter le portrait politique actuel, divisons et dénombrons, pour chaque parti, les circonscriptions solides et pivots.

Les circonscriptions solides

Voici les circonscriptions solides de chacun des partis représentés à l’Assemblée nationale selon les données de la projection:

Les circonscriptions pivots

Selon les données de la projection, il y a 27 pivots parmi les 125 circonscriptions. Ces circonscriptions sont celles où le parti en tête ne remporte qu’entre 60% et 80% des 50 000 simulations.

Voici donc ces pivots:

La Coalition avenir Québec est projetée en tête dans neuf comtés pivots. Parmi ces neuf circonscriptions: Cinq ont été remportées par le PLQ en 2014: Sainte-Rose, Trois-Rivières, Argenteuil, Lotbinière-Frontenac et Beauce-Sud. Trois ont été remportées par le PQ en 2014: Richelieu, Bertrand et Chicoutimi; La dernière est la nouvelle circonscription de Prévost, formée de portions de Bertrand et Rousseau (deux comtés péquistes).

est projetée en tête dans comtés pivots. Parmi ces neuf circonscriptions: Le Parti libéral du Québec est projeté en tête dans 10 comtés pivots. En 2014, le PLQ avait remporté chacun de ces dix comtés (Laurier-Dorion, Maurice-Richard, Laval-des-Rapides, Huntingdon, Sherbrooke, Saint-François, Rivière-du-Loup-Témiscouata, Jean-Talon, Roberval et Ungava). Il y a donc potentiellement aucun gain net parmi ces comtés pour le PLQ.

est projeté en tête dans comtés pivots. En 2014, le PLQ avait remporté chacun de ces dix comtés (Laurier-Dorion, Maurice-Richard, Laval-des-Rapides, Huntingdon, Sherbrooke, Saint-François, Rivière-du-Loup-Témiscouata, Jean-Talon, Roberval et Ungava). Il y a donc potentiellement aucun gain net parmi ces comtés pour le PLQ. Le Parti québécois est en tête dans sept comtés pivots, notamment les bastions de Marie-Victorin et Bourget dans la région de Montréal, ainsi que Joliette dans Lanaudière (comté de la vice-cheffe Véronique Hivon).

est en tête dans comtés pivots, notamment les bastions de Marie-Victorin et Bourget dans la région de Montréal, ainsi que Joliette dans Lanaudière (comté de la vice-cheffe Véronique Hivon). Finalement, Québec solidaire est présentement favori dans Hochelaga-Maisonneuve, une course qui s’annonce extrêmement serrée entre la péquiste Carole Poirier et Alexandre Leduc de QS.

En additionnant les circonscriptions solides et pivots pour chaque parti, voici ce que nous obtenons:





En regardant les totaux ci-dessus, gardez en tête qu’il ne reste que les douze pivots blancs à ajouter. Ces douze circonscriptions sont, pour l’instant, divisées presque équitablement entre le PLQ, le PQ et la CAQ. Nous pouvons donc constater qu’un gouvernement majoritaire, de quelque couleur qu’il soit, n’est pas un scénario bien probable avec les chiffres actuels.

Les pivots blancs

Finalement, nous dénombrons douze pivots blancs, dont le résultat est hautement incertain (aucun parti ne remporte au moins 60% des simulations). Les voici:

Dans le grand Montréal, trois circonscriptions péquistes: Rosemont, Pointe-aux-Trembles, Verchères;

Dans les Cantons de l’Est, trois circonscriptions libérales: Orford, Richmond, Mégantic;

La nouvelle circonscription fusionnée de la Mauricie: Laviolette-Saint-Maurice;

Dans la région de Québec: Taschereau, Côte-du-Sud;

Et finalement: Îles-de-la-Madeleine, Dubuc et Abitibi-Est.

En conclusion

La dernière projection électorale Qc125 nous indique que l’écart entre la CAQ et le PLQ s’était quelque peu resserré, mais nous devons faire preuve d’une grande prudence dans les analyses. D’abord, les intervalles de confiance des totaux de sièges de ces deux partis se croisent considérablement, de sorte que même si la moyenne de la CAQ est supérieure d’environ treize sièges sur celle du PLQ, le parti de Philippe Couillard parvient tout de même à remporter une simulation sur cinq. En effet, le vote de la CAQ est considéré plus volatil et moins fidèle que celui des Libéraux.

Pour le Parti québécois, avec les chiffres actuels, il pourrait terminer deuxième dans un grand nombre de circonscriptions. Résultat: quelques points de plus pour le PQ et la projection serait complètement chavirée; quelques points de moins et tous ces comtés pivots présentement favorables au PQ pourraient tomber aux mains de ses rivaux. La possibilité que le PQ parvienne à peine à obtenir les 12 sièges ou 20% du vote populaire requis pour la reconnaissance de parti officiel n’est pas irréaliste.

Gare à ceux et celles qui affirment que le résultat de l’élection d’octobre est coulé dans le béton! La réalité est tout autre.