Le G7 ne changera pas le monde. Les femmes, oui!

Soudain, les doigts sur les claviers se sont remis à danser, les téléphones à sonner, les tweets et dépêches d’agence à voler dans tous les sens. Les journalistes encore présents dans le Centre des Congrès de Québec, exténués par deux journées interminables, n’en croyaient pas leurs yeux, pensaient à une mauvaise plaisanterie, de celles que l’on se fait au bout d’un marathon entamé pour une bonne partie d’entre eux à 3 heures du matin. Puis tous se sont remis à écrire. Ceux qui étaient sortis chercher de quoi manger s’étaient rassis, une main sur leur clavier, l’autre au téléphone avec leur rédaction. Donald Trump avait décidé de leur donner encore un peu de travail. Surtout, Donald Trump venait de faire voler en éclat un accord qui avait pourtant mis du temps à se dessiner.<

Il était 19h03 samedi. Quelque part dans le ciel au-dessus du Québec, le président américain a saisi son téléphone pour publier un tweet à l’effet dévastateur. Une bombe qui, ironie de l’histoire, a été lâchée à seulement trois jours de sa rencontre historique avec l’artificier en chef de la Corée du Nord, Kim Jong-un.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 juin 2018

Deux jours de négociations et des mois et des mois de préparations venaient d’être anéantis par le locataire de la Maison-Blanche. La cause de ce revirement de dernière minute? Les tarifs douaniers, encore et toujours. Et la sensation côté américain d’avoir été « poignardés dans le dos » pour reprendre les mots du principal conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow. «(Justin Trudeau) a tenu une conférence de presse et dit que les États-Unis étaient insultants», s’est défendu sur CNN le même Kudlow, estimant que les déclarations de Trudeau constituaient «une trahison».

Il est vrai que le premier ministre du Canada avait affirmé plus tôt dans la journée que les nouveaux droits de douane américains sur l’acier et l’aluminium étaient «insultants» au regard de l’histoire entre les deux pays. Il avait confirmé les mesures de représailles mises en place le 1er juillet prochain, dont le montant pourrait atteindre 16,6 milliards de dollars, soit l’équivalent de la valeur des exportations canadiennes d’acier et d’aluminium vers les États-Unis.

On croyait que cette épreuve de force, initiée par Trump il y a quelques semaines et face à laquelle Trudeau avait su se montrer ferme, regagnant au passage un large crédit aux yeux des Canadiens et confortant son leadership mondial au côté de Macron et Merkel, était sur le point de prendre fin. On croyait que le tweet incendiaire de Trump, dégainé la veille du sommet et dans lequel il accusait Justin Trudeau de jouer à «l’indigné», représentait un dernier exercice d’intimidation avant le début des discussions. On croyait aussi que l’attitude du premier ministre canadien face à la provocation avait finalement eu raison de l’entêtement de Donald Trump, juste avant l’arrivée de ce dernier à La Malbaie. On croyait surtout que les sourires et la bonne humeur apparente que l’on voit ici, dans cette vidéo, constituaient un pas en avant dans la bonne direction, invitant à l’optimisme dans l’optique du communiqué commun qui allait venir clore ce G7 avec succès.

Comme souvent avec le président américain, il ne fallait rien croire, rien attendre. C’est même Justin Trudeau qui nous avait prévenu. Il nous avait dit que quelles que soient les négociations à venir, Donald Trump allait «continuer de dire ce qu’il dit», que «ceux qui pensaient que nous réussirions à faire changer l’approche du président (américain) sur le commerce et le monde, ces personnes avaient probablement des attentes trop hautes». Il nous avait en fait déjà tout dit.

Les visées protectionnistes de notre voisin du sud allaient avoir raison du travail de tous, Donald Trump retirant brusquement son soutien au communiqué final du sommet de deux jours à La Malbaie, malgré le compromis qui avait été forgé de haute lutte sur les questions commerciales. Avec, au passage pour Justin Trudeau, des mots que l’on réserve normalement à ses ennemis, sinon aux gens que l’on méprise : «malhonnête» et «faible».

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 juin 2018

Aujourd’hui, une fois passée l’onde de choc du revirement américain, les médias du monde entier rivalisent dans l’exploration du champ lexical de l’échec, du fiasco, pour évoquer le résultat du G7 de Charlevoix. Bien sûr les spécialistes des relations internationales ne manqueront pas de se tourner vers Washington pour justifier une telle déconfiture. Et à juste titre.

Un grand gaspillage

Mais au-delà du cas Trump et de ces facéties, c’est l’utilité même d’un sommet comme le G7 qui doit être interrogée. Au XXIe siècle, à l’heure du tout technologique et de l’intelligence numérique qui n’a plus rien d’artificielle, un tel rendez-vous entre les leaders du monde apparait comme de plus en plus comme une dépense d’argent qui ne se justifie pas.

On parle quand même d’une facture de plus de 600 millions de dollars pour ce G7 – 100 millions par invité – et d’une empreinte carbone démentielle nourrie par le ballet incessant des VUS et autres véhicules blindés, par des hélicoptères qui tournent en boucle dans le ciel pendant trois jours, par des patrouilles maritimes tout autour du Manoir Richelieu, par le transport des dignitaires et des journalistes… Le tout, en totale inadéquation avec les discours des dirigeants mondiaux en matière d’environnement – à l’exceptions de quelques-uns. D’ailleurs l’un des thèmes de la présidence canadienne de ce sommet était de «travailler ensemble à l’égard des changements climatiques, des océans et de l’énergie propre». Faites ce que je dis…



Si l’on se questionne sur la véritable utilité du G7, c’est aussi et surtout parce qu’on se doute bien qu’il ne changera pas grand-chose à la destinée du monde. Ou en tout cas, pas aussi vite qu’un tweet de Donald Trump peut le faire. Et pas avec la même intensité.

Car au final, même si l’on a parlé de croissance économique, des emplois de l’avenir, des changements climatiques et des océans, de paix et d’égalité des sexes, les chefs des pays les plus riches de la planète auront surtout parlé de tarifications douanières, de renégociation de l’ALENA, des relations avec la Russie, de la Corée du Nord ou encore des ambitions nucléaires iraniennes. Et face aux médias, ils n’ont eu de cesse d’éteindre les feux allumés par Donald Trump, ces derniers nourrissant les questions des journalistes qui, eux aussi, n’avaient d’autres choix que de poser des questions bien éloignées du contenu supposé des discussions du sommet.

Du journalisme de façade

Couvrir ce genre de sommets pour les journalistes n’est pas une mince affaire. Il faut suivre un emploi du temps chaotique – se lever aux aurores, prendre un bus pendant 3 heures pour rallier La Malbaie depuis Québec, enchaîner les entrevues et les contrôles de sécurité, produire des textes pour l’édition du lendemain ou des directs pour la radio ou la télévision dans l’urgence. Dans ces conditions, il est très difficile d’obtenir des informations fiables, autres que celles que les différents services de presse veulent bien nous donner.

Plein écran

Parmi les discussions des journalistes québécois qui suivent le premier ministre, c’est ce constat qui dominait au moment où était organisé une rencontre éclair entre onze journalistes canadiens et quelques-uns de leurs homologues américains d’un côté, Trudeau et Trump de l’autre. Avant de rentrer dans une minuscule salle du Manoir Richelieu pour assister au show, une journaliste du Devoir, en grande discussion avec sa consœur de la Presse Canadienne, questionnait à juste titre le bien-fondé de ce genre de mise en scène et de la couverture que les médias allaient en faire.

Plein écran

Car il faut bien le dire, les journalistes n’ont pas accès, sauf exception, aux rencontres bilatérales lors d’un G7. Les informations glanées le sont par le biais de sources anonymes, les fameux «sources gouvernementales» et «hauts responsables», comme l’explique d’ailleurs très bien Philippe-Vincent Foisy et Raphaël Bouvier-Auclair, tous deux correspondants parlementaires à Ottawa pour Radio-Canada. Et sachant que les conseillers changent au rythme des élections et des nouveaux gouvernements, difficile pour les journalistes de livrer autre chose que ce qui leur est montré.

Lors de la rencontre entre Trump et Trudeau à laquelle nous avons eu accès, nous savions qu’il s’agissait d’une mise en scène, que les sourires affichés n’étaient que de façade. Mais comment le dire quand les images montrent le contraire (revoyez la vidéo plus haut)? C’est un véritable exercice de funambule, entre des faits et leur interprétation, entre ce qui est montré et ce que nous savons concernant ce qui se trame en arrière mais qui ne transpire nulle part dans ce qui est montré. Et dans une situation d’urgence médiatique, les journalistes ont toutes les peines du monde à creuser un peu plus profond que le trou qu’ils ont en face d’eux.

Plein écran

Alors que reste-t-il une fois que chacun est retourné dans son pays ou que son avion s’est posé à Singapour pour un autre sommet à suspense? Un communiqué conjoint et quelques engagements, même si, encore une fois, le recul de Donald Trump a porté un coup sérieux aux avancées annoncées. Et ouvre une ère d’incertitudes maximales à tous les étages, de la politique à l’économie en passant par l’environnement ou la paix.

Parmi les bonnes nouvelles, on retiendra certes la bonne volonté affichée de Justin Trudeau qui a avoué, fataliste, que le Sommet du G7 de Charlevoix n’aura pas permis de régler «tous les problèmes de la planète». Plusieurs positions communes avaient cependant été trouvées concernant certains dossiers, mais d’autres thèmes n’ont pas réussi à générer un consensus.

L’accord historique que nous avons conclu au #G7Charlevoix favorisera la prospérité des citoyens et l’économie, protégera la démocratie, préservera l’environnement et garantira les droits des femmes et des filles dans le monde. C’est ce qui compte. https://t.co/3WgHFF9bsN — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 10 juin 2018

Ainsi, seuls cinq pays sur sept se sont entendus pour établir une «Charte du plastique», afin de protéger les océans. Rien n’a été réglé sur les tarifs douaniers ou sur les négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). La réforme de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) qui avait été actée doit désormais être reconsidérée… Même l’enveloppe de 3,8 milliards promis pour l’éducation des femmes et des filles du monde, une des rares questions à avoir fait consensus, ne verra pas les États-Unis mettre la main au portefeuille. Bref, le G7 ne changera pas le monde, on le savait déjà. On en est aujourd’hui convaincus.

Place aux femmes

Malgré les incertitudes, les claquages de porte et un communiqué final qui tombe à l’eau, le G7 de Charlevoix pourrait ouvrir une nouvelle voie pour le futur. Pour la première fois en effet dans l’histoire de ce sommet créé en 1975, le G7 a ouvert son agenda et l’ensemble de ses discussions. Et il ne l’a pas ouvert à un pays extérieur ou à une organisation internationale, non, il l’a ouvert aux femmes.

Plein écran

La présidence canadienne avait en effet choisi de mettre sur pied un Conseil consultatif sur l’égalité des sexes afin de répondre à un besoin essentiel d’amplifier la voix et le leadership des femmes. Réunissant 20 femmes et un homme sous la présidence d’Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France, et Melinda Gates, coprésidente de la Fondation Bill et Melinda Gates, le Conseil consultatif sur l’égalité des sexes a pu constamment appuyer les dirigeants et dirigeantes afin que l’égalité des sexes et l’analyse comparative entre les sexes soient intégrées dans l’ensemble des thèmes, des activités et des résultats de la présidence canadienne du G7.

«On a pu assister à toutes les réunions, en donnant à chaque fois un réel input à l’agenda du G7, me confiait en entrevue, Winnie Byanyima, la directrice générale d’Oxfam International. Mon attente désormais est que cette expérience continue, qu’elle soit institutionnalisée pour que chaque fois que le G7 se réunisse, la question des femmes et de l’égalité des genres soit au cœur des discutions. Le président Macron a d’ailleurs décidé de continuer avec la même approche pour le prochain G7 qui aura lieu en France en 2019.»

Certes Emmanuel Macron et la prochaine présidence française du G7 choisiront peut-être une autre forme mais l’idée est bel et bien là, qui a germé comme une graine qui va pouvoir continuer à pousser lors des prochains sommets.

Plein écran

Composé d’un ensemble d’actions qui ont fait leur preuve dans d’autres pays du monde, le rapport du Conseil consultatif sur l’égalité des sexes réunit ainsi une centaine de recommandations qui sont faisables tout de suite, et surtout, qui peuvent être menées à leur terme.

Pour Maya Roy, directrice générale de YWCA Canada et membre du Conseil consultatif, « ne pas avoir au bout du compte de solutions concrètes n’était pas une option, les 400 millions pour l’éducation de la part du Canada (3,8 milliards au total) sont un début de réponse ». Entre deux réunions, elle partageait ainsi son enthousiasme quant à cette grande première. « C’est quand même la première fois que le G7 parle de garderie, de congé parental ou de droit à l’égalité pour les LGBTQ.»

Parmi les recommandations du conseil, on retrouve notamment une aide pour les pays en développement et aux pays touchés par des conflits afin d’améliorer l’accès à un minimum de 12 ans d’éducation gratuite, le financement de groupes de défense des droits des femmes, ou encore, le développement de mécanismes pour obliger les entreprises et les employeurs du secteur public des pays du G7 à augmenter le nombre de femmes dans les conseils d’administration, dans le but d’atteindre la parité des sexes d’ici 2030. Et 2030, c’est déjà demain.

«Pour les hommes eux-mêmes!»

« On pense souvent que ce sont des questions qui ne concerne que les femmes elles-mêmes, ce qui est faux. Et même si c’était vrai, c’est quand même la moitié de la population mondiale!» Michael Kaufman qui a notamment lancé la Campagne du ruban blanc n’en démord pas : une société pacifiste et prospère repose avant tout sur une égalité entre les sexes, et entre les genres. Sur la question d’inégalité des salaires par exemple, il propose de s’attaquer directement à la racine du problème.

«Quelle est la cause de cette inégalité de salaire?, C’est que les femmes assument plus de responsabilités en termes de garde d’enfant ou de tâches domestiques. Elles ne peuvent pas avoir les mêmes carrières que les hommes. Ceci figure dans notre rapport : si les hommes font la moitié de la garde d’enfant ou des tâches domestiques, et il y a de vrais progrès dans ce sens, cela créera d’énormes opportunités pour les femmes. Et ce sera bon pour les femmes, pour les enfants. Et pour les hommes eux-mêmes!»

Le conseil suggère ainsi aux pays du G7 de reconnaître, réduire et redistribuer les tâches domestiques et de garde non rémunérées. Il veut aussi instituer ou améliorer des programmes de congés parentaux payés afin de soutenir toutes les familles admissibles. Bref, il s’agit là d’un langage et d’une approche totalement nouveaux pour un sommet de cette envergure.

Plein écran

En matière de violence faite aux femmes, le conseil propose également de nombreuses propositions qui viennent apporter un nouvel écho au mouvement #Moiaussi. De quoi réjouir Farrah Khan, directrice du Bureau de soutien et d’éducation sur la violence sexuelle à l’Université Ryerson de Toronto. « Nous avons eu l’opportunité d’amener à la table des discussions les questions d’agression sexuelle, expliquait Mme Khan dans un entretien téléphonique entre Québec et La Malbaie. #Moiaussi a été comme une alarme. Les gens savaient qu’il y a des agressions sexuelles, que ça existait. Mais #Moiaussi a été une opportunité pour les victimes de dire que ce genre d’agression arrive tous les jours, chaque jour. Aujourd’hui, nous demandons aux leaders de ce monde de prendre des actions.»

Un coup de pouce aux Premières nations

À l’heure de faire un premier bilan sur leur présence au G7, les 21 membres du Conseil consultatif sur l’égalité des sexes qui se sont entretenus avec L’actualité ont tous mis en avant le leadership canadien sur la question, ainsi que la véritable volonté affichée par le premier ministre Justin Trudeau de faire bouger les lignes. Mais, même montré en exemple par de nombreux pays, le Canada a encore un long chemin à parcourir en ce qui concerne l’égalité des sexes et des genres.

Roberta Jamieson est la présidente et directrice générale d’Indspire, un organisme qui appuie l’éducation des populations autochtones au Canada. De son point de vue, si le Canada est plus avancé que certains pays en matière d’égalité homme-femme, il reste encore beaucoup à faire, particulièrement avec les Premières Nations.

« Seulement 3 jeunes sur 10 issus des Premières Nations finissent leur secondaire tandis que cette proportion est de 9 sur 10 pour les élèves en général, expliquait-elle au téléphone quelques minutes avant de s’envoler de l’aéroport de Bagotville. Ça nous montre qu’il y a encore à faire en la matière. Mais le Canada n’est pas seul, l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou les États-Unis font aussi face à cette réalité. Au Canada, les populations indigènes sont à la marge, et vivent pour certaines comme les populations des pays du tiers-monde.»

Plein écran

Si le Canada peut faire mieux, Katja Iversen, elle aussi membre du Conseil consultatif, pense qu’il doit prendre ce qu’il y a de meilleur dans d’autres pays. Et le fait que le conseil soit assis à la table des discussions peut l’aider en ce sens.

« Aucun pays n’est peut faire valoir une réelle égalité des sexes, mais plusieurs d’entre eux font de bonnes choses, explique celle qui est présidente et directrice générale de Women Deliver, la plus grande conférence sur l’égalité des genres dont la prochaine édition se tiendra dans un an à Vancouver, réunissant plus de 6000 participants parmi lesquels des chefs d’États, activistes, agences de l’ONU, membres associatifs, journalistes, avocats, etc. Si on parle d’implication de la classe politique et d’égalité des genres dans l’économie, l’Islande fait du bon travail. Si on regarde la place des femmes au Parlement, on peut regarder du côté du Rwanda.»

Quant à savoir si la question de l’égalité des sexes peut s’imposer dans toutes les discussions, dans tous les pays, même sans le leadership de la première puissance mondiale, Katja Iversen a une réponse encourageante. «Les changements viennent de partout. Oui, avoir le G7 ou les Nations-Unies avec nous, c’est mieux. Mais on peut y arriver sans eux, et sans les États-Unis. L’égalité des genres est un choix. Ne soyons pas paralysés parce que quelqu’un ne veut pas avancer avec nous».