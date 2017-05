Actus science: l’utérus artificiel pour bientôt?

L’utérus artificiel pour bientôt?

Six agneaux nés prématurément, à un âge équivalent chez l’humain à celui d’un fœtus de 23 semaines, ont poursuivi leur croissance pendant 4 semaines dans un «biosac» imitant la physiologie d’un utérus, sans dommage apparent. Les images de cette étude spectaculaire, publiée dans la revue Nature Communications, ont fait rapidement la une des médias sociaux. Selon les chercheurs, des bébés très grands prématurés pourraient être sauvés d’une mort certaine grâce à cette technique, dont les premiers essais chez l’humain se feront dans trois ans. Mais est-ce bien réaliste, et souhaitable? Il reste beaucoup de questions sans réponse après cette expérience. Les organes des agneaux semblent s’être développés normalement au cours des quatre semaines passées dans cet «utérus artificiel», comme l’ont montré les examens effectués après l’euthanasie de cinq d’entre eux à l’issue de l’expérience. Le dernier agneau est toujours en vie et ne semble pas montrer de séquelles. Mais les bébés humains ne sont pas des agneaux, et leur cerveau, notamment, est beaucoup plus complexe. Les chercheurs envisagent de reproduire cette expérience en observant les animaux plus longtemps avant de passer éventuellement à l’humain. Depuis 20 ans, plusieurs équipes de recherche ont tenté cette approche, jusque-là sans succès. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne? Jusqu’où devrait-on aller dans l’examen des séquelles possibles avant d’autoriser cette technique? Il est encore bien trop tôt pour crier victoire…

Sûres, les empreintes digitales?

La reconnaissance des empreintes digitales est-elle un moyen sûr de protéger l’accès à un téléphone cellulaire ou à un autre appareil? Alors que Mastercard vient d’annoncer la commercialisation des premières cartes de crédit munies d’un détecteur d’empreintes, des spécialistes s’interrogent sur la sécurité de cette technique. Compte tenu de la petite taille des détecteurs, les systèmes ne prennent souvent qu’une image partielle de l’empreinte, qui devient ainsi beaucoup plus facile à reconstituer, avancent des chercheurs américains dans une nouvelle étude. Selon eux, il serait même possible de générer une empreinte partielle universelle qui pourrait correspondre à celle de nombreuses personnes.

Qui sont les anti-vaccins?

Contrairement à une croyance répandue, ce ne sont pas les gens les plus éduqués et les plus aisés qui ne font pas vacciner leurs enfants au Canada. C’est ce qu’indique une nouvelle analyse de la dernière édition de l’Enquête sur la couverture vaccinale nationale des enfants, effectuée par Statistique Canada en 2013. Le sondage a été mené auprès des parents de 5 477 enfants âgés de 2, 7, 10, 11, 12, 13 et 17 ans, représentatifs de la population canadienne. Il a permis de conclure que seuls 2,7 % des enfants ne sont protégés par aucun des vaccins recommandés dans les programmes d’immunisation des provinces. Parmi les facteurs qui influencent la décision de ne pas recourir aux vaccins, le niveau d’études des parents et leur revenu familial semblent déterminants. Ceux qui n’ont pas terminé leurs études secondaires et ceux dont le revenu familial est inférieur à 60 000 dollars sont beaucoup plus susceptibles de ne pas faire vacciner leurs enfants. Pour justifier leur décision, 56,4 % des parents invoquent des inquiétudes sur la sécurité des vaccins et 32,8 % des motifs religieux.

325 millions d’hépatites chroniques

Selon les derniers chiffres publiés par l’Organisation mondiale de la santé, 325 millions de personnes dans le monde souffrent d’hépatite B ou C chronique, mais très peu le savent. Seuls 9 % des porteurs du virus de l’hépatite B et 20 % des porteurs de l’hépatite C savent qu’ils en sont atteint. Ces deux maladies tuent environ 1,34 million de personnes par an, selon l’OMS, un nombre comparable à celui des victimes de la tuberculose ou du sida. Mais contrairement à ces deux maladies, les hépatites tuent de plus en plus: le nombre de morts a cru de 22 % de 2000 à 2014.

Un pas de plus pour la station spatiale chinoise

La Chine vient de franchir une étape cruciale dans la construction du laboratoire spatial Tiangong-2 (Palais Céleste), prémisse de sa future station spatiale. Un premier vaisseau cargo de six tonnes a été lancé la semaine dernière par une fusée Longue marche 7 depuis la base de Wenchang, dans le sud de la Chine. Il s’est arrimé au laboratoire placé en orbite en septembre dernier. Le «Palais Céleste» doit permettre à la Chine de tester les technologies qu’elle utilisera dans la station spatiale qu’elle prévoit lancer en 2023, au moment où la station spatiale internationale approchera de sa fin de vie, prévue pour 2024.

