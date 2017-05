Anti-inflammatoires et crises cardiaques: une étude majeure

Plein écran

Tous les anti-inflammatoires aggravent les risques de souffrir d’un infarctus aigu. C’était déjà assez connu. Mais une étude solide, dirigée par une chercheuse québécoise, vient non seulement de le confirmer, mais aussi de préciser la nature et la force de cette association. C’est une bien mauvaise nouvelle pour les personnes souffrantes, pour qui les options sécuritaires sont de plus en plus limitées.

Pilotée par Michelle Bally et son équipe du Centre de recherche du CHUM, l’étude visait à mesurer sur une vaste échelle l’ampleur et la dynamique du lien entre les anti-inflammatoires (AINS) et les infarctus (« crises cardiaques »). Tout juste publiée en mai dans la prestigieuse revue médicale BMJ, elle confirme les inquiétudes grandissantes face à cette classe de médicaments largement prescrits et même disponibles sans ordonnance.

Un risque important précisé

On se souvient certainement de la crise du Vioxx, justement retiré du marché parce qu’il augmentait le risque d’infarctus. Merck était aussi accusée de dissimulation d’information. Plus récemment, d’autres recherches avaient soulevé de grands doutes sur plusieurs anti-inflammatoires.

L’épidémiologiste Michèle Bally a donc entrepris une revue systématique de la question, sélectionnant à partir de l’ensemble des données disponibles les meilleures sources, surtout canadiennes, finlandaises et anglaises. Combinant tous ces résultats afin d’obtenir le plus large échantillon possible, l’étude visait 446 763 personnes, parmi lesquelles 61 460 ont subi une crise cardiaque durant la période d’étude.

Les AINS courants ont été inclus dans l’analyse, soit le celecoxib (ex.: Célébrex), le diclofénac (ex.: Voltaren), l’ibuprofène (ex.: Motrin), le naproxène (ex.: Naprosyn), de même que le rofécoxib (ex.: Vioxx), qui pour sa part n’est plus commercialisé. L’objectif était de comprendre à que point la consommation d’AINS était associée à un risque accru d’infarctus. Or, on a diagnostiqué beaucoup plus d’infarctus – de 20 à 50 % – chez les utilisateurs d’AINS. Une douche froide.

Bien comprendre le risque

Il faut spécifier qu’il s’agit d’une augmentation du risque relatif, un concept dont je vous ai déjà parlé à propos du risque attribué des viandes transformées. On doit rapporter un tel risque au risque absolu (total) pour bien en évaluer l’impact. Or, ce risque global d’infarctus était d’environ 1 % par année dans le groupe étudié. Autrement dit, une personne sur 100 y souffrait d’un infarctus chaque année, avant même de prendre des AINS.

Dans ce contexte, la hausse de 20 à 50 % mentionnée correspond à une augmentation absolue de 0,2 % à 0,5 % chaque année ou encore de 2 % à 5 % sur 10 ans. Au bout de ces 10 ans, pour 100 personnes ayant utilisé les AINS, le risque absolu passera donc de 10 personnes sur 100, vers 12 à 15 personnes sur 100, soit 2 à 5 personnes de plus.

Mais la chercheuse a aussi remarqué que les infarctus supplémentaires apparaissent rapidement, souvent dans la première semaine d’utilisation des anti-inflammatoires, généralement dans le premier mois, surtout pour les dosages plus élevés.

En chiffres, cela signifie qu’entre 8 et 30 jours d’AINS à haute dose (celecoxib > 200 mg par jour, ibuprofène > 1200 mg, diclofénac > 100 mg ou naproxen > 750 mg) est associé à un risque élevé d’infarctus. Après le premier mois, on observe au contraire plutôt une stabilisation de ce risque, une bonne nouvelle pour les patients qui doivent prendre cette médication de manière prolongée.

Par ailleurs, si le risque du celecoxib (Célébrex) est inférieur à celui du rofécoxib (le fameux Vioxx, retiré du marché), il est similaire à celui des anti-inflammatoires «traditionnels». On peut donc conclure que tous les anti-inflammatoires courants montrent un profil de risque similaire.

Comment soulager en 2017?

Ces résultats posent tout de même un dilemme lorsqu’il s’agit de soulager la douleur: de quels outils sécuritaires disposons-nous? Il devient difficile de traiter la douleur sans exposer les patients à certains risques, parce que les mises en garde touchent toutes les classes de médicaments analgésiques, pas seulement les AINS.

On sait par exemple déjà qu’il faut diminuer l’usage des narcotiques, en raison des risques d’effets secondaires, de la dépendance associée et de la surutilisation. On reconnaît d’ailleurs mieux aujourd’hui le phénomène de la surprescription des narcotiques. On connaissait par ailleurs déjà la toxicité rénale des AINS, bien qu’on n’avait jamais aussi bien analysé le risque d’augmentation d’infarctus, avec le résultat un peu déprimant que l’on constate.

Reste donc l’acétaminophène (Tylenol), un médicament couramment utilisé, certainement efficace aux doses recommandées, et sécuritaire jusqu’à 4 grammes par jour (généralement données en 4 prises de 1000 mg). Mais le CDC a aussi émis des avertissements pour l’acétaminophène, une des causes les plus fréquentes d’hépatite toxique.

Comme médecin, je considère que la prescription adéquate d’acétaminophène est tout de même le meilleur choix de première ligne, parce qu’il est relativement efficace et comporte moins de risques si on évite les surdoses aiguës ou chroniques. Sinon, des anti-inflammatoires pour une courte durée, 2 ou 3 jours, apparaît raisonnable, en cas d’échec à l’acétaminophène.

Il existe aussi des médicaments de seconde ligne comme la prégabaline (ex.: Lyrica), prescrite pour certains types de douleur, mais ils ne devraient pas être utilisés en première intention et ils comportent aussi des effets secondaires – sans oublier leur prix. Peut-être que pour les traitements à plus long terme, on devrait les considérer, plutôt que les trois groupes mentionnés plus haut? C’est possible, mais c’est surtout une discussion à avoir avec votre médecin.

Ces constats ouvrent aussi la porte à la difficile question des traitements alternatifs, comme la physiothérapie, l’ergothérapie, la massothérapie, la gestion du stress et les équipes multidisciplinaires spécialisées. Ces modalités ne sont toutefois pas aisément accessibles et engendrent aussi des coûts pour le patient. Il est sûrement temps de développer une approche plus complète de la douleur en les rendant plus disponibles.

Mais il restera toujours des patients pour qui l’utilisation prolongée d’un anti-inflammatoire est nécessaire, notamment en raison d’un processus d’inflammation comme une arthrite. Bien peser les risques et les avantages, et informer que ces médicaments ne sont jamais anodins, est maintenant obligatoire. Et qu’on le veuille ou non, c’est au patient de juger, au final.

L’important est de trouver une solution qui prenne en compte tous ces risques bien réels. Il faut enfin reconnaître que dans certains cas, on prescrira ces médicaments malgré le risque encouru, parce que c’est parfois le prix à payer pour éviter de souffrir.