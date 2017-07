Une appli à la rescousse

Plein écran

MétéoGlobale, une jeune pousse montréalaise, a mis au point une application pour aider les personnes aux prises avec certains problèmes de santé à prévoir les jours et les heures où leurs symptômes risquent d’être exacerbés par la météo.

L’appli Blisly s’intéresse à six maladies : la migraine, l’hypertension, les allergies, l’asthme, les problèmes cardiaques et les problèmes articulaires. « Les utilisateurs peuvent ainsi adapter leurs activités et leur médication en conséquence », note l’un des fondateurs, Jean-Charles Beaubois, ex-directeur du Service météo de la Radio-Télévision belge, qui s’est associé à la météorologue Jocelyne Blouin pour lancer l’entreprise et a travaillé de concert avec des médecins et des informaticiens pour concevoir l’appli.

« Mon épouse a diminué sa consommation d’antihistaminiques de 30 % grâce à l’application. Elle en prend seulement les jours où le risque de souffrir d’allergie est élevé, au lieu d’en prendre tous les matins », illustre M. Beaubois. Une personne souffrant de migraine pourra pour sa part prendre une médication préventive et ainsi éviter une crise lorsque le risque est élevé en raison de brusques changements de pression atmosphérique.

Au Québec, l’application compte 21 000 utilisateurs. « S’ils le désirent, les gens peuvent documenter leurs propres symptômes au fil des jours. Nous visons maintenant à utiliser l’intelligence artificielle pour concevoir des indices personnalisés à chaque utilisateur. »