La science arctique encore en péril?

En 2012, le Laboratoire de recherche atmosphérique en environnement polaire (PEARL), situé sur l’île d’Ellesmere, dans l’Arctique, avait failli fermer ses portes, victime des coupes du gouvernement Harper. Cinq ans plus tard, il est à nouveau en péril, alors que le gouvernement Trudeau n’a pas renouvelé le programme Recherche sur les changements climatiques et l’atmosphère par lequel le Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada finançait cette installation.

L’organisme Evidence for Democracy, qui milite pour une meilleure prise en compte de la science dans les décisions politiques, a lancé une pétition pour demander à la ministre des Sciences Kirsty Duncan de débloquer immédiatement 1,5 million de dollars pour PEARL.

Faute d’argent, PEARL devra mettre fin à ses activités à la fin de cette année, alors que ce laboratoire, l’un des rares au monde situé à plus de 80 degrés de latitude nord, apporte des données cruciales sur le réchauffement climatique dans l’extrême Arctique canadien, où la hausse de température déjà observée est cinq fois plus importante que dans le sud du pays. PEARL a aussi l’avantage d’être situé en un lieu au-dessus duquel transitent un grand nombre de satellites d’observation de l’atmosphère, ce qui permet de valider leurs données en les confrontant aux mesures prises depuis le sol. Le laboratoire est exploité depuis 2005, sur le site d’une station de mesure de la concentration d’ozone dans la stratosphère, que le gouvernement fédéral avait installé là en 1993 pour suivre les progrès dans le rétablissement de la couche d’ozone après la signature du Protocole de Montréal. PEARL permet toujours de suivre l’ozone, qui se rétablit moins vite qu’anticipé.

Le gouvernement fédéral s’apprête en revanche à inaugurer la toute nouvelle Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique (SCREA) que Stephen Harper avait annoncée en 2007. Ce mini-campus, construit au coût de 200 millions de dollars, va permettre d’accueillir des chercheurs tout près du village de Cambridge Bay/Iqaluktuuttiaq pour y étudier à la fois les causes, les effets et les adaptations aux changements climatiques dans l’Arctique. Les scientifiques se pencheront notamment sur le développement d’énergies renouvelables pour le Nord ou les effets de la fonte du pergélisol et des glaces sur les infrastructures de transport.

Mais selon Evidence for Democracy, la SCREA ne pourra pas simplement remplacer PEARL. D’abord, sa programmation scientifique pour les cinq prochaines années ne vise pas à assurer le suivi des mesures réalisées à PEARL. Ensuite, la SCREA est située à 1200 kilomètres au sud-oust de PEARL, ce qui ne lui donne pas du tout le même point de vue sur les changements en cours dans l’atmosphère. Or pour pouvoir bien suivre et comprendre les changements climatiques, les chercheurs doivent pouvoir accumuler des données comparables entre elles sur de nombreuses années. Ils ont aussi besoin de comprendre ce qui se passe aux plus hautes latitudes.

En plus de PEARL, le programme Recherche sur les changements climatiques et l’atmosphère, qui n’a pas été renouvelé, finançait cinq autres projets de recherche sur le climat qui se cherchent maintenant des fonds.

Dans son dernier budget, le gouvernement Trudeau a pourtant annoncé plusieurs mesures d’encouragement pour la recherche en lien avec les changements climatiques, notamment la création du Centre canadien des services climatiques, qui doit recevoir 73,5 millions de dollars sur cinq ans pour faciliter l’accès aux données climatiques et aider à la prise de décision sur les meilleures mesures d’adaptation à prendre.

Mais il n’a pas réinvesti massivement dans la science, tel que le lui conseillait le Comité consultatif sur l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale dans son rapport remis ce printemps. Même si la ministre Duncan a annoncé que plusieurs recommandations du rapport Naylor seraient bientôt suivies, les scientifiques commencent sérieusement à s’impatienter et du manque de réinvestissement, et de la piètre coordination des programmes de financement.