Nouveautés célestes

On connaissait les cumulus, cirrus et compagnie. Voici le volutus, l’asperitas, le fluctus et le flumen, 4 types de nuages sur les 12 que l’Organisation mondiale de la météo (OMM) a ajoutés à sa classification, notamment pour améliorer les prévisions météorologiques. « Pour évaluer la disponibilité des ressources hydriques sur la planète et pour comprendre les systèmes climatiques actuels, il faut bien connaître les nuages », dit Petteri Taalas, secrétaire général de l’organisme.

Par exemple, le flumen, en forme de longue queue à la traîne d’un nuage gris, indique l’imminence d’orages violents. Le volutus (photo ci-haut) — « roulement », en latin — annonce quant à lui de forts vents.