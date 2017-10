La rupture d’anévrisme, un risque à prendre au sérieux

Le 11 octobre, Suzie Tremblay, une enseignante d’Alma, a ressenti un violent mal de tête alors qu’elle donnait les cours à ses élèves du primaire. Puis, elle s’est effondrée sur le sol, inconsciente. Tout le monde a volé à son secours, puis les paramédics sont arrivés sur les lieux.

Elle a été transportée rapidement à l’hôpital, mais la malheureuse ne s’est jamais réveillée. Une rupture d’anévrisme au cerveau l’a vraisemblablement terrassée.

Lorsque Paul Houde m’a demandé de commenter la situation sur le 98.5, seul le mot «anévrisme» avait filtré dans les nouvelles. J’ai donc parlé des deux types d’anévrismes assez courants et susceptibles d’emporter une jeune vie : l’anévrisme cérébral et l’anévrisme thoracique de l’aorte. Mais les précisions apportées plus tard quant aux symptômes (le mal de tête intense) et au don d’organe laissent voir qu’il s’agissait bien d’une rupture d’anévrisme cérébral.

Depuis, j’ai reçu quelques demandes d’information quant à la nature de ce genre d’anévrisme, à même de foudroyer une jeune vie. J’en fais donc l’objet de ma chronique d’aujourd’hui, afin d’informer les gens et surtout de les rassurer un peu.

Une anomalie artérielle

Le mot « anévrisme » est dérivé du grec « aneurusma », qui signifie « dilatation artérielle ». Tout est dit, puisqu’il s’agit bien d’une anomalie dans la structure d’une artère, ces vaisseaux qui transportent sous pression l’oxygène et les nutriments du coeur vers les organes vitaux, et notamment au cerveau, un grand consommateur de glucose et d’oxygène.

Il faut voir que ces vaisseaux sont constamment soumis à des variations de pression artérielle, même chez les personnes en bonne santé, puisque la pression passe à chaque battement de bas en haut et de haut en bas, par exemple d’un minimum de 80 mmHg (mmHg : millimètre de mercure, l’unité de mesure standardisée de la pression) à 130.

À raison de quelques milliards de battements dans une vie, imaginez la résistance extraordinaire de ces conduits vivants, aux propriétés remarquables.

Il arrive toutefois, pour diverses raisons, que les artères perdent leur continuité et que leur paroi se dilate plus ou moins rapidement avec le temps, en des secteurs localisés, un peu comme un pneu de bicyclette endommagé démontre souvent de telles dilatations bien visibles.

Plein écran

Lorsqu’une artère se dilate anormalement, on parle d’un anévrisme, qui peut prendre plusieurs formes, bien souvent celui de petits « sacs » situés à des endroits précis du trajet artériel, par exemple aux embranchements, là où il existe plus de turbulence de flot, ce qui favoriser leur formation.

Une menace pour le cerveau

Souvent, ces anévrismes se retrouvent justement au cerveau, comme dans le cas de cette pauvre enseignante. En fait, jusqu’à 3 % des gens auraient sans le savoir de tels anévrismes, qui ne causeront habituellement aucun symptôme… jusqu’aux complications dont ils peuvent être la source.

Plusieurs facteurs de risque reconnus sont associés au développement de tels anévrismes. Par exemple, la génétique joue un rôle, puisqu’on en diagnostique plus souvent entre proches. L’hypertension est également problématique, puisqu’elle augmente les tensions au sein des parois des artères en plus de causer l’athérosclérose, un processus chronique d’inflammation, d’épaississement et d’affaiblissement de l’artère qui la rend plus vulnérable.

Le tabac est un autre facteur de risque. Ce qui n’est pas surprenant, s’agissant du principal toxique des artères, conduisant lui aussi à l’athérosclérose. Enfin, l’alcool est aussi un autre facteur.

Alors que ces dilatations peuvent aller de quelques millimètres à plus de 40 millimètres, on sait que le risque de rupture d’un anévrisme est en lien avec sa taille, un peu comme un ballon graduellement gonflé a de plus en plus de risque de se rompre.

Le risque de rupture

Je l’ai mentionné, les souples et résistantes artères peuvent bien affronter les flots continus et de sang et les variations de pression qu’ils entrainent. Mais quand un anévrisme se forme ainsi, c’est autre chose, puisqu’il s’agit d’une dilatation anormale de l’artère, qui présente une altération la rendant vulnérable à la rupture. De manière générale, les risques de ruptures croissent rapidement lorsque l’anévrisme fait plus de 10 millimètres.

Le cerveau est bien protégé par la boite crânienne, qui le sauvegarde efficacement des agressions externes. Mais le défaut de notre crâne adulte, c’est que ses os sont soudés et que sa taille est fixe. De sorte que si une structure du cerveau prend de l’expansion (tumeur, saignement, infection, etc.), le risque est que la pression des tissus du cerveau augmente rapidement, dans un espace clôt. Ce qui bloquera tôt ou tard la perfusion du sang au cerveau, dont il ne peut se passer plus de quelques secondes.

Le risque principal de l’anévrisme est une rupture, qui provoquera un saignement, habituellement situé autour du cerveau, dans un espace virtuel appelé « sous-arachnoïdien », situé juste sous l’une des trois méninges et la plus mince, l’arachnoïde.

C’est dans cet espace que circule le liquide céphalorachidien, qui baigne notre cerveau. Le sang qui s’échappe des vaisseaux suite à une rupture se répandra donc dans cet espace, pouvant remplir aussi les ventricules cérébraux, situés dans chaque hémisphère et en son centre.

Plein écran

Un tel saignement sous pression causera un mal de tête intense et subit, souvent le plus fort jamais ressenti. Pour les plus « chanceux » dans ce contexte, le saignement sera de faible ampleur et s’interrompra de lui-même, laissant le patient avec son mal de tête intense, des nausées et des vomissements, et parfois une perte de conscience momentanée.

S’il est conscient après cet épisode, c’est que le saignement n’était justement pas de grande ampleur – c’est alors le temps d’appeler l’ambulance et de se rendre pour consulter rapidement à l’urgence.

Une urgence neurologique vitale

Le problème, c’est quand le saignement est plus important, ou lorsqu’il est situé dans un endroit du cerveau où on retrouve peu d’espace pour accommoder le sang, et où les structures vitales abondent, comme les centres qui contrôlent la respiration dans le tronc cérébral, à la partie basse du cerveau, en direction de la moëlle épinière.

Un petit saignement dans cette zone peut en effet affecter les fonctions vitales. Dans les cas les plus graves, les dommages sont rapides et irréversibles. Environ 1 décès sur 200 s’explique par une telle hémorragie fatale et le 1/3 des patients décèdent malheureusement avant d’arriver à l’hôpital.

Une consultation immédiate à l’urgence s’impose donc lorsqu’un tel mal de tête est ressenti. La séquence diagnostique est assez simple : après l’évaluation initiale, un SCAN cérébral sera immédiatement demandé, puisque la majorité de ces saignements sont alors visibles avec cet examen.

Alors que le liquide céphalorachidien est noir sur les images du SCAN et que le cerveau est plus pâle et de coloration variée, le sang frais se manifestera comme zones très blanches, situées dans l’espace sous-arachnoïdien, soit tout autour du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral.

Dans le cas d’un très petit saignement, surtout si la personne tarde à consulter, on pourra parfois ne pas voir ce sang, en quantité trop petite ou encore déjà diffusé. Il faut alors tenter d’évaluer si du sang se retrouve dans le liquide céphalorachidien lui-même, qui circule non seulement autour du cerveau et dans les ventricules, mais aussi jusque dans le bas de la colonne vertébrale, autour de la moëlle épinière.

C’est l’endroit où le médecin effectuera ce qu’on appelle une ponction lombaire, qui consiste à introduire une longue aiguille dans le bas du dos pour rejoindre cet espace et prélever un peu de liquide céphalorachidien. Comme ce liquide n’en contient normalement pas, la présence de sang, dans le contexte approprié, signalera un saignement récent, ce qui permettra de faire le diagnostic.

Plein écran

Des soins neurologiques

Un patient subissant une telle hémorragie sous-arachnoïdienne sera hospitalisé dans un centre avec service de neurologie pour plusieurs jours. Si le saignement est important, divers traitements seront institués pour s’assurer que le cerveau souffre le moins possible, afin de diminuer les risques de séquelles.

L’irritation causée directement par le sang circulant sous l’arachnoïde pourra par exemple causer quelques jours plus tard des spasmes des artères cérébrales, ce qui pourrait entrainer un AVC, une complication redoutable qu’on peut éviter avec certains médicaments.

Prévenir la rupture

Si l’anévrisme est découvert (par exemple avec un SCAN comportant une coloration des artères pour bien voir les anévrismes) avant sa rupture ou si d’autres anévrismes sont présents, comme c’est souvent le cas, la conduite médicale dépend de la taille, elle-même en lien avec le risque.

Plus l’anévrisme est petit, plus faible est le risque de rupture, et moins une intervention est habituellement indiquée. La raison en est simple : opérer (en chirurgie) ou colmater (par diverses techniques d’intervention) un tel anévrisme peut conduire à des complications, de sorte que c’est par l’évaluation de la balance des risques et des avantages que la décision est prise.

Plein écran

En général, l’option d’intervenir préventivement est considérée pour un anévrisme de 10 millimètres et plus, même sans symptômes, en raison du risque de rupture de plus en plus élevé. En-deçà, le jeu n’en vaut généralement pas la chandelle.

On comprend qu’il doit être alors plutôt inquiétant de vivre avec un tel anévrisme, mais comme pour bien des problèmes en médecine, la meilleure option est souvent de ne rien faire. Reste qu’un suivi sera organisé, afin de d’évaluer périodiquement la croissance, le cas échéant, de l’anévrisme et de décider un jour ou l’autre d’intervenir.

En attendant, rappelez-vous : si vous souffrez d’un mal de tête, nouveau, inhabituel, très intense, à début brusque, c’est le temps de vous rendre à l’urgence immédiatement !

Pour ceux et celles qui ont le coeur solide, je vous suggère de regarder l’émouvant témoignage diffusé par TVA de la fille de l’enseignante, âgée de 9 ans, qui a tenu à aller rencontrer la classe des élèves de l’école primaire où sa mère est décédée. Une réflexion à la fois bouleversante et inspirante sur la mort vue par les yeux d’une enfant.

Source des informations médicale: UpToDate.com, base de données médicales utilisée dans les hôpitaux.