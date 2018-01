Voitures, sacs de plastique… comment calcule-t-on l’impact environnemental ?

Qu’est-ce qui est le moins dommageable pour l’environnement ? Transporter ses emplettes dans des sacs de plastique jetables ou dans des sacs réutilisables ? Acheter une auto électrique, à essence ou à hydrogène ? Les débats font rage ces jours-ci, alors que Montréal a décidé de bannir certains sacs d’épicerie et que le gouvernement du Québec s’est entendu avec Toyota pour lancer un programme de tests de voitures à hydrogène.

Pour prendre des décisions éclairées, les politiciens devraient s’appuyer sur un outil essentiel : l’analyse du cycle de vie des produits, une méthode d’évaluation qui a vu le jour dans les années 1990. Il s’agit d’examiner les différents impacts d’un produit depuis l’extraction des matières premières qui ont permis de le fabriquer jusqu’à son élimination définitive, en passant par sa fabrication et son utilisation, ce qu’on résume souvent par l’expression « du berceau au tombeau ». Mais attention : un tel exercice ne se fait pas sur un coin de table !

En 1993, des lignes directrices sur la manière de réaliser une analyse du cycle de vie d’un produit ont été publiées dans la littérature scientifique. Puis, au tournant des années 2000, sont apparues une série de normes de l’Organisation internationale de normalisation (les normes ISO 14040). Ces normes détaillent la manière de mener cet exercice et les conclusions que l’on peut, ou non, en tirer en fonction des limites que l’on se fixe.

Par la suite, sous l’égide du Programme des Nations Unies pour l’environnement, une véritable communauté scientifique internationale a vu le jour autour des analyses de cycle de vie, notamment grâce à la mise sur pied de la Life Cycle Initiative qui réunit les spécialistes et diffuse cette approche.

La première étape d’une analyse de cycle de vie consiste à définir précisément l’objectif de l’analyse et le champ d’étude. Par exemple, l’analyse sur les sacs d’emplettes réalisée par le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG) pour Recyc-Québec porte sur huit types de sacs faits de différentes matières (plastique à usage unique, sacs réutilisables en coton, plastique épais recyclé ou non…) utilisés au Québec. Et le résultat est influencé par toute une série de données : le moment et le lieu sur lesquels porte l’analyse, ce qu’on compare exactement (les caractéristiques précises de chaque sac en terme de matériau utilisé, de contenance et de lieu et de mode de fabrication) et quel usage on fera du sac (le volume d’emplette à emballer).

Les analystes doivent aussi fixer des balises à l’exercice. En effet, il est impossible de tout comptabiliser dans une analyse de cycle de vie, car cet exercice serait sans fin. Par exemple, pour calculer l’impact d’une voiture sur les émissions de GES, devrait-on tenir compte de la source d’énergie utilisée par chacune des usines dans le monde où sont fabriquées toutes les pièces de la voiture, et refaire le calcul à chaque fois qu’un fournisseur change ? Pour être réalisable, l’analyse du cycle de vie doit forcément faire des approximations et négliger certains éléments.

Les calculs qui peuvent être faits dépendent aussi des données disponibles et de leur fiabilité (sont-elles objectives, de quand datent-elles…).

Il faut aussi considérer les impacts potentiels que l’on veut évaluer : va-t-on regarder les changements climatiques, l’utilisation des sols, des ressources naturelles, de l’eau, l’écotoxicité des rejets dans l’environnement, les effets sur la couche d’ozone, les problèmes reliés à la santé humaine (par exemple les effets engendrés par le smog) ?

Une fois les données recueillies, leur interprétation doit suivre certaines règles pour s’assurer de ne pas aller plus loin que ce que l’analyse peut indiquer. Ainsi, pour les sacs d’épicerie, les analystes ont considéré deux scénarios sur leur utilisation, qu’ils ont baptisés « petite emplette » (petit achat à l’épicerie du coin) et « grosse emplette » (épicerie de la semaine en voiture). Mais ils n’ont pu entrer dans leur analyse la répartition des achats selon ces deux modes de consommation, car elle est inconnue. Il en va de même pour le nombre de fois où les consommateurs oublient leurs sacs réutilisables à la maison ou dans l’auto, et le nombre de fois où les emballeurs doublent les sacs de plastique pour les solidifier. Or tous ces facteurs influencent la différence d’impact entre les types de sacs.

Au final, la conclusion comporte donc une part d’incertitude, qui doit être spécifiée. Dans le cas des sacs, les chercheurs ont ainsi conclu que, sur la base d’une épicerie par semaine, les sacs réutilisables doivent être utilisés minimalement entre 35 et 75 fois pour que leurs impacts sur les indicateurs environnementaux du cycle de vie soient équivalents ou meilleurs que ceux d’un sac en plastique à usage unique.

Est-ce à dire que Montréal a fait une erreur en bannissant ces derniers ? Non. Tout dépend du nombre de fois où les sacs réutilisables sont effectivement réutilisés, une donnée encore inconnue. L’analyse vient simplement éclairer le débat, en mettant en évidence les conclusions possibles et les données manquantes pour évaluer le bien-fondé de la décision prise. Elle permet aussi de mieux comprendre l’impact potentiel de diverses mesures (par exemple privilégier certains types de sacs réutilisables moins dommageables) qui pourraient influencer le bilan écologique global.

Bien évidemment, une analyse du cycle de vie ne veut vraiment dire quelque chose que si elle est menée de manière rigoureuse. Dans le cas des sacs, l’analyse a été réalisée par le CIRAIG, un centre reconnu à l’échelle internationale pour son expertise dans ce genre d’exercice. Elle a aussi été publiée en intégralité, contrairement à certaines analyses réalisées à l’interne par des entreprises, ce qui permet sa lecture critique par d’autres spécialistes. On peut ainsi juger de la méthode utilisée, des références à d’autres études antérieures (le Québec n’est pas le premier endroit au monde où on examine l’impact des sacs de plastique). Bref, c’est du solide.

En 2016, le CIRAIG avait réalisé, à la demande d’Hydro-Québec, une analyse du cycle de vie comparant les impacts de la voiture électrique et ceux de la voiture à essence pour une utilisation au Québec, sur la base d’un véhicule acheté en 2013 et parcourant 150 000 kilomètres au cours de sa vie. Le bilan pour les impacts sur la santé humaine, la qualité des écosystèmes, l’épuisement des ressources fossiles et le changement climatique était largement en faveur du véhicule électrique, alors que la voiture traditionnelle était plus avantageuse du point de vue de l’épuisement des ressources minérales (surtout à cause du lithium entrant dans la composition des batteries).

Un tel exercice n’a pas été fait de manière rigoureuse pour comparer véhicules à hydrogène et voitures électriques. Actuellement, l’hydrogène est surtout produit à partir du pétrole et du gaz naturel. Il est donc probable que les voitures à hydrogène ont un plus grand impact sur les ressources fossiles et donc, indirectement, sur les changements climatiques que les véhicules électriques. Il faudrait voir aussi quel est l’impact sur les ressources minérales de la production des piles à combustible qui équipent les voitures à hydrogène, puisqu’elles contiennent du platine.

En attendant, faut-il encourager quand même le développement de ces véhicules, et à quel prix ? La question est politique, et faute de connaitre les détails de l’entente entre le gouvernement du Québec et Toyota, il est bien difficile d’en juger!