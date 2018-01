Pourquoi nos urgences débordent autant

Cet hiver, nos urgences québécoises débordent comme jamais, mais je n’en connais pas beaucoup qui sont surpris. Elles débordent tellement que c’en est presque devenu un rituel, surtout durant la saison de la grippe. Mais pourquoi ? Il n’y a donc personne pour prévenir les coups ?

Tout ça pour ces quatre petits virus qui nous ont mis cette année à l’épreuve:

d’abord, un virus d’influenza A, le H3N2, particulièrement virulent – et semble-t-il assez indifférent au vaccin;

Un influenza B, venu se pointer le nez bien plus tôt que d’habitude;

Un satané VRS (virus respiratoire syncytial), dont je vous ai déjà parlé;

Et même, durant les fêtes, un virus de gastro explosif. Les partys du temps des Fêtes ont fait le reste…

Résultat : frappés par ce cartel viral, les gens sont devenus bien malades et – grosse surprise – se sont retrouvés dans les urgences, dans bien des cas pour être hospitalisés en raison de complications de la grippe, plus fréquentes qu’on ne le croit, surtout chez les personnes âgées et les plus vulnérables.

Ce n’est pas pourtant si difficile à soigner, la grippe, n’est-ce pas ? Si le mal n’est pas trop grave, on retourne les malades à la maison. Et hop ! Ils s’en vont. Et sinon, on demande une hospitalisation, question de stabiliser les fonctions vitales durant quelques jours. Et hop ! Ils montent à l’étage, dans un lit d’hospitalisation, comme il se doit.

Mais voilà, ça ne se passe pas exactement comme ça, vous vous en doutez bien. Parce que la seconde partie de l’équation ne fonctionne pas vraiment bien et les patients ne « montent » donc pas facilement. Que voulez-vous, les hôpitaux sont aussi congestionnés que nos nez en hiver. Alors la demande d’hospitalisation est envoyée… mais les patients stagnent. Ce ne sont donc pas les urgences qui débordent, mais bien les hôpitaux, nuance.

Vous me direz : mais des lits, les hôpitaux en sont pleins ! C’est le mot: les lits sont pleins. De malades. Et c’est bien le problème. Ils sont d’ailleurs pleins à l’année, sauf durant certaines périodes de diminution des activités. Vous voyez le problème : puisque la saison de la grippe correspond à un pic de demandes d’hospitalisation, il n’est pas facile d’ajouter autant de patients à l’étage.

Consolation partielle, nous ne sommes pas les seuls. La congestion des urgences a souvent fait les manchettes cet hiver dans le reste du Canada et en Grande-Bretagne, notamment. Ce qui n’est pas un hasard, comme on va le voir. Elle a même causé une crise à Londres, quand les responsables du système de santé ont dû annuler des chirurgies pour faire face à la musique.

Une sorte de fatalité

Et quand on dit que c’est une fatalité, la congestion des urgences, c’est dans tous les sens du mot, puisque plusieurs études ont montré que cette accumulation de patients sur civières augmente leur mortalité, rien de moins. Notamment cette étude, réalisée au Québec et dirigée par la chercheure Jane McCusker, à laquelle j’ai participé, qui a démontré pour la première fois cet impact dans notre propre système de soins.

Dans l’autre sens du mot, à savoir ce « fâcheux concours de circonstances apparemment commandé par le destin », c’est tout aussi fatal. Nous ne sommes donc pas maîtres de notre destin ? Nous subissons ça comme les tempêtes de neige et les froids de canard ? Nous vivons péniblement le phénomène année après année sans réagir ?

D’où une pertinente question qui m’est souvent posée : puisqu’on sait que le grippe revient toujours, pourquoi ne pas prévoir le coup (et le coût!) et s’adapter ? Serions-nous si mal gérés qu’il serait impossible de prévoir le pic et d’augmenter notre capacité d’hospitalisation dès que la brise fraiche souffle ? Et pourquoi ne parle-t-on jamais de congestion des urgences en France ou en Allemagne ? Qu’est-ce qui nous fait si différents devant l’adversité virale ?

Manque de lits

Il est vrai qu’il est difficile de prévoir la saison grippale, qui est parfois très précoce, comme cette année. Par ailleurs, vous vous en doutez peut-être déjà, nos grippes sont semblables à celles de nos amis français ou allemands, notre médecine aussi, notre population également, nos hôpitaux tout autant.

Alors quoi ? Serions-nous congénitalement incapables de planifier la hausse de la demande consécutive à la saison de grippe ? Je ne pense pas. Peut-être est-ce une question de contexte, plutôt.

Peut-être que la réponse est bien plus simple qu’on ne le pense. Que nous manquons de place ! Dans le cas qui nous occupe, que nous manquons de lits d’hôpital, en fait. C’est-à-dire d’endroits pour bien soigner nos patients âgés affectés par le virus de la grippe. Vous en doutez ?

Quand on se compare… on se désole

Plein écran Examinons les chiffres, c’est toujours instructif. Parce que le contexte général de notre système de soins est bien souvent oublié dans nos récriminations envers le système. Je me base pour cette analyse sur les données du Panorama de la Santé de l’OCDE dans sa version la plus récente, 2017.

Il contient une foule de données comparatives entre les pays membres. De manière générale, tout ce qu’on dit en santé à propos du Canada s’applique dans les grandes lignes au Québec – quoi que bien souvent, un peu en pire. (1)

Pour ce qui est des lits d’hospitalisation disponibles, le contraste est frappant entre les pays dont on entend peu parler en période grippale, comme la France et l’Allemagne, et le Canada ou la Grande-Bretagne, qui semblent avoir passablement écopé cette année.

Regardez le schéma suivant, où on montre que nous disposons d’à peine 2,6 lits / 1000 habitants au Canada, comparativement à une moyenne de 4,7 lits pour les pays de l’OCDE, et de 6,1 pour la France et de 8,1 pour l’Allemagne ! Vous avez bien lu.

Plein écran

Il est possible que la manière de compter les lits diffère un peu. Mais au bas mot, ces pays disposent de deux à quatre fois plus de lits d’hospitalisation que le Canada. Il est d’ailleurs assez fascinant de comparer la courbe d’évolution des lits d’hospitalisation en France et au Canada sur une longue période.

Même si la France a également diminué le nombre de ses lits, après un sommet de 11,1 par 1000 habitants en 1980, le Canada est pour sa part passé de 6,9 / 1000 en 1981 au 2,6 d’aujourd’hui. Toute une marge !

Plein écran

Mais il y a plus: il faut voir le taux d’occupation de ces lits. Parce que c’est bien beau d’avoir plus ou moins de lits, l’important, c’est qu’il y ait tout de même des lits disponibles pour affronter les inévitables périodes de pointe grippales.

Or, les chiffres sont tout aussi éloquents.

Pas de marge de manoeuvre

Alors que dans la moyenne des pays de l’OCDE, 75,7 % des lits sont occupés en moyenne (et donc 24,3 % sont libres), et qu’on retrouve ainsi avec 24,9 % de lits libres en France et 20,2 % en Allemagne, ce nombre tombe à 8,4 % au Canada, où le taux d’occupation est de 91,6 %, soit le troisième plus élevé de l’OCDE.

Plein écran

Et qu’arrive-t-il lors du pic de grippe ? Comme partout, il s’agit d’hospitaliser plus de patients, mais c’est beaucoup plus difficile à réaliser au Canada qu’en France ou en Allemagne. De sorte que les patients stagnent où nous sommes les champions du monde pour les accumuler, sur les civières de l’urgence, véritable soupape d’un système où il manque nombre de lits.

Il faut dire que la situation a empiré dans les années 1990, quand le gouvernement Bouchard a négocié son virage ambulatoire – une bonne idée en soit – tout en effectuant des compressions budgétaires en santé du même souffle. En amputant l’île de Montréal de sept hôpitaux de petite ou moyenne taille et en coupant des centaines de lits d’hospitalisation, la pression sur les hôpitaux et les lits restants s’est subitement accrue.

Mais comment expliquer qu’aux États-Unis, avec environ autant de lits que nous, le phénomène de l’hypercongestion ne soit pas aussi critique ? Peut-être en raison de deux « soupapes » dont nous ne disposons pas.

D’une part, le fait (déplorable) qu’une partie de la population ne soit pas couverte par une assurance-santé, ayant donc plus difficilement accès aux soins d’hospitalisation.

D’autre part, le mode de financement lié à l’activité entraine des séjours hospitaliers plus courts (6,1 jours aux États-Unis contre 7,4 chez nous, soit 21 % de plus), afin de « rentabiliser » les lits, menant au développement conséquent de ressources alternatives à l’hospitalisation plus disponibles, ce dont nous manquons chez nous.

Y a-t-il quelque chose à faire?

À la pointe de l’hiver, quand il faut trouver de la place sur les étages, nos étages sont donc en général déjà pleins– bien plus qu’ailleurs. Et quand on essaie de sortir des patients de l’hôpital pour les diriger vers les ressources alternatives, ces ressources manquent. Ce n’est d’ailleurs pas seulement une question de financement, puisque les ressources humaines et physiques ne se trouvent pas en quantité suffisante.

En ajoutant 26 millions de dollars de financement pour ajouter 350 lits de niveau intermédiaire dans les régions où ils pouvaient être « activés », le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a posé le bon geste, mais ces ressources ne sont pas élastiques ni illimitées.

Il avait d’ailleurs l’année dernière ajouté 100 millions annuellement pour diminuer la congestion des urgences en ajoutant 2100 lits comme alternatives à l’hospitalisation, reprochant ensuite aux établissements d’avoir encore de la difficulté à s’en sortir malgré ces investissements.

D’autres ministres ont posé de tels gestes avant lui, depuis au moins 30 ans. Il faut croire que c’était encore bien insuffisant, ce qui n’est pas surprenant quand on compare les vastes ressources disponibles en Europe avec les nôtres.

Reste qu’on pourrait agir plus tôt, dès le moment où les premiers signes de la saison grippale se manifestent.

Pourquoi en sommes-nous là?

Reste la question de fond : pourquoi disposons-nous de si peu de lits d’hospitalisation en comparaison avec des pays qui nous ressemblent ?

Je n’ai pas de réponse certaine, mais il semble qu’au Canada, où les dépenses en soins de santé par habitant sont comparables à celles de la France (voir graphique ci-bas) ou en Allemagne, certains postes de dépenses grugent davantage de budgets, ce qui en laisse moins pour disposer d’un parc de lits suffisant.

Plein écran

Diantre, serait-ce que d’autres dépenses en santé sont plus onéreuses ici que là-bas ? Mais non, je ne pense pas aux salaires plus élevés des médecins ni aux coûts faramineux des médicaments, qu’est-ce qui vous fait croire ça…?

On comprend aussi que pour améliorer les choses, il faudrait opérer des changements profonds dans notre système de soins. De bien plus grande ampleur que tout ce qu’a fait notre ministre jusqu’ici.

(1) Après quelques recherches, je ne retrouve pas de données comparatives exactes concernant le nombre de lits entre le Québec et le Canada ou d’autres pays. Si vous pouvez m’indiquer des liens, je vous en remercie.