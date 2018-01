Actus sciences : l’intelligence artificielle, c’est du chinois?

Intelligence artificielle : la Chine sort le grand jeu

Depuis que la Chine a publié, l’été dernier, son plan de match en vue de devenir le leader mondial de l’intelligence artificielle d’ici 2030, les annonces se multiplient. En janvier, le gouvernement a lancé à Beijing la construction d’un immense parc technologique entièrement dédié à l’IA, au coût de 2 milliards de dollars. Il veut y accueillir 400 entreprises et y installer un centre de recherche universitaire national sur ce sujet. En décembre, Google a annoncé l’ouverture du Google China IA Center, son premier centre d’importance consacré à ce sujet en Asie. Les capitaux affluent, notamment ceux mobilisés par Kai-Fu Lee, qui fut chercheur puis directeur chez Apple, Microsoft et Google avant de mettre sur pied un fond de capital de risque à Beijing. Son entreprise, Sinovation Ventures, a déjà investi plus de 600 millions de dollars dans des firmes d’intelligence artificielle en démarrage. Pour l’instant, les entreprises chinoises sont à la traine comparées à celles de la Silicon Valley. Mais avec des salaires plus bas qu’aux États-Unis, une main d’oeuvre bien formée et la possibilité d’exploiter des données très très massives à cause de la population du pays, la Chine compte bien rattraper rapidement son retard.

Bonne nouvelle pour l’Amazonie !

Le gouvernement du Pérou a annoncé la création d’un nouveau parc national en plein cœur de l’Amazonie, voué à protéger de précieux écosystèmes et les peuples autochtones qui vivent aux environs. Le parc national Yaguas couvre près de 900 000 hectares, soit environ 20 fois l’île de Montréal. Il est situé le long de la rivière Putumayo, au nord-est du Pérou, près des frontières avec la Colombie et le Brésil. Cette vaste zone reculée est encore intacte, selon les scientifiques, qui y ont dénombré entre autres plus de 3000 espèces de plantes, 500 espèces d’oiseaux, 160 espèces de mammifères et environ 550 espèces de poissons. C’est une des zones du monde les plus riches en biodiversité d’eau douce. Communautés autochtones voisines et écologistes bataillaient ensemble depuis près de 30 ans pour protéger ce grand espace vierge des ravages de la déforestation et de l’exploitation minière qui sévissent aux alentours.

Décès d’un bâtisseur

Le Québec a perdu le 21 janvier un des grands bâtisseurs de son système de recherche et d’innovation en la personne de Louis Berlinguet, décédé à l’âge de 91 ans. Après avoir débuté sa carrière de professeur à l’Université Laval en 1950, le biochimiste s’était rapidement impliqué dans l’administration de la recherche et la mise sur pied de politiques scientifiques. Nommé vice-président à la recherche du réseau des Universités du Québec à sa fondation en 1969, il joue un rôle clé dans la création de l’Institut national de la recherche scientifique, qui emploie aujourd’hui plus de 150 professeurs-chercheurs. Cette année-là, il est aussi président de l’Acfas. Par la suite, il occupera de multiples postes au niveau provincial, fédéral et même international. Louis Berlinguet fut notamment vice-président du Centre de recherche pour le développement international du Canada, attaché scientifique à l’Ambassade du Canada en France, premier Conseiller scientifique et sous-ministre aux Sciences et à la Technologie du gouvernement de Pierre-Elliott Trudeau et président du Commonwealth Research Council à Londres, avant prendre la direction de l’Institut de Recherche en santé et en sécurité au travail du Québec, puis celle du Conseil de la science et de la technologie du Québec qu’il occupa jusqu’en 1997. Il contribuera ensuite largement à l’élaboration de la Politique scientifique du Québec de 2001, mise sur pied par le ministre Jean Rochon.

Un palmarès pour les nouveaux antibiotiques

Les fabricants de médicaments en font-ils assez pour tenter de découvrir et de commercialiser de nouveaux antibiotiques susceptibles de remplacer ou venir en appui à ceux dont l’efficacité décroît ? L’ONG néerlandaise Access to Medicine Foundation a profité du sommet économique de Davos pour lancer un très intéressant palmarès classant les compagnies pharmaceutiques, les firmes de biotechnologies et les fabricants de médicaments génériques selon leurs efforts en ce sens.

Au total, 28 nouveaux antibiotiques sont en phases avancées de tests, indique ce palmarès. La compagnie GSK mène le bal, devant Johnson & Johnson. Seulement deux de ces médicaments potentiels font déjà l’objet de plans visant à les utiliser avec parcimonie, par exemple en les prescrivant seulement si les antibiotiques existants ne fonctionnent pas. L’ONG y voit une façon de s’assurer qu’ils ne perdent pas rapidement de leur efficacité. Neuf compagnies, Pfizer en tête, participent activement à des programmes de surveillance de la résistance aux antibiotiques, menés dans un total de 147 pays. Mais seules quatre entreprises ont commencé ne plus verser de primes à leurs représentants en fonction du volume d’antibiotiques qu’ils vendent, une mesure que l’ONG considère importante pour diminuer l’usage non essentiel des antibiotiques et préserver ainsi le plus longtemps possible leur efficacité. L’augmentation de la résistance des bactéries aux antibiotiques est, selon l’Organisation mondiale de la santé, une des plus graves menaces à la santé dans le monde.