Les graves arythmies ventriculaires (2/4)

Dans une récente chronique, je vous ai expliqué les arythmies du haut du coeur. Si elles posent parfois certains risques, ce n’est rien en comparaison avec les arythmies du bas du coeur. Mais nommons ces arythmies comme il se doit: il s’agit des graves arythmies ventriculaires.

C’est simple, elles peuvent tuer en quelques secondes. Pour une raison évidente : si les oreillettes sont habituellement le chef d’orchestre du rythme cardiaque, les ventricules, c’est l’orchestre lui-même. Sans chef d’orchestre, la musique peut être un peu plus chaotique. Mais sans orchestre, il n’y a plus de musique. Parce que si les oreillettes nous aident à mieux vivre, les ventricules sont essentiels.

Pourtant, les cellules des oreillettes (le haut du coeur) et des ventricules (le bas du coeur) se ressemblent, possédant des propriétés communes et souffrant des mêmes problèmes : augmentation de l’automaticité et apparition de circuits de réentrées.

Un accroissement de l’automaticité est parfois rencontré. Dans ce cas, les cellules cardiaques s’activent d’elles-mêmes pour engendrer une contraction. Mais le principal phénomène menant aux arythmies ventriculaires est ce qu’on appelle un circuit de réentrée.

En ce cas, un circuit anormal qui fait « tourner » l’électricité cardiaque à plus ou moins haute vitesse ce qui peut devenir rapidement fatal en l’absence de traitement.

De simples battements supplémentaires

Le degré le plus simple de l’arythmie ventriculaire, c’est l’extrasystole ventriculaire. Il s’agit d’un battement supplémentaire qui survient plus rapidement que prévu et donne l’impression que le coeur donne un coup ou tourne sur lui-même.

Plein écran

Ces extrasystoles ventriculaires, lorsqu’elles surviennent en petit nombre sur un coeur normal, sont sans risque. Mais si elles sont très nombreuses (des milliers) à chaque jour, elles peuvent soit causer quelques problèmes ou encore être le signe visible d’un problème sous-jacent, souvent une maladie du muscle cardiaque.

C’est toutefois rarement un problème. Dans la vaste majorité des cas, ces extrasystoles n’entrainent rien d’autre que des symptômes désagréables mais sans danger.

Ceux qui en souffrent remarquent sans doute qu’elles surviennent surtout au repos, ce qui n’est pas surprenant : le coeur battant alors plus lentement, les cellules « excitées » ont plus de chance d’envoyer une impulsion au milieu de la nuit que lors d’une marche rapide.

La grave tachycardie ventriculaire

Au-delà de l’extrasystole ventriculaire, on tombe tout de suite dans les arythmies graves quand on parle des ventricules. Ces arythmies expliquent d’ailleurs la majorité des cas de mort subite, c’est à dire quand une personne s’effondre subitement et se retrouve sans pouls.

On diagnostique essentiellement deux types d’arythmies ventriculaires graves : la tachycardie ventriculaire (comme son nom l’indique : le coeur va vite et le problème provient des ventricules) et la fibrillation ventriculaire (le coeur « fibrille », donc ne se contracte plus efficacement, ce qui correspond dans les faits à un décès à moins que l’arythmie ne soit traitée immédiatement).

Une tachycardie ventriculaire survient généralement sur un coeur déjà malade, à cause par exemple d’un infarctus et de la présence d’une cicatrice dans le myocarde (myo = muscle, il s’agit donc du muscle cardiaque). Cette cicatrice d’infarctus peut permettre l’apparition d’un circuit électrique anormal en raison de changements dans la structure électrique du cœur.

Plein écran

Rarement, ces arythmies peuvent affecter des patients beaucoup plus jeunes, dont la plupart souffrent d’une anomalie génétique, pouvant ou non être associée à une anomalie dans le structure du coeur.

Pour débuter l’arythmie, une extrasystole ventriculaire doit arriver au mauvais moment, et s’introduire dans ce circuit. Lorsqu’une telle arythmie s’installe pour trois battements ou plus consécutifs, on parle ainsi de tachycardie ventriculaire.

Si toutes les conditions s’y prêtent, l’onde électrique se met à tourner sur elle-même très rapidement, empruntant toujours le même circuit, d’où le terme de réentrée, dont le sens apparaît évident. On parle alors de tachycardie ventriculaire monomorphe (une seule forme d’onde), sa forme la plus fréquente.

Pourquoi cette arythmie est-elle si grave (et peut conduire assez rapidement à l’arrêt cardiaque) ? Il y a plusieurs facteurs en cause. D’abord la vitesse, puisqu’il s’agit parfois d’arythmies très rapides (par exemple à 200), le coeur ne pouvant trouver le temps de bien se remplir, de perfuser le corps et de se nourrir lui-même adéquatement, une combinaison qui peut rapidement mener à une baisse de pression, à une perte de conscience et même à la mort.

Pourtant, un patient jeune peut tolérer des rythmes cardiaques rapides sans trop de symptômes, par exemple s’il souffre des tachycardies nodales dont je vous ai déjà parlé. Alors quelle est la différence ?

C’est qu’il y a d’autres facteurs en cause. D’abord, il ne s’agit habituellement pas d’un coeur normal. Bien souvent, ces arythmies surviennent en effet en présence de graves maladies cardiaques, impliquant un muscle cardiaque très affaibli, peinant déjà à pomper le sang normalement. Il ne peut alors tolérer qu’on lui demande en plus de fonctionner à haute vitesse.

Une autre raison tient au fait que lors d’une arythmie ventriculaire, c’est le ventricule qui mène, de sorte que la contraction des oreillettes cesse ou perd toute efficacité. Or, la contraction des oreillettes, qui précède celle des ventricules, contribue à augmenter le volume du sang dans le ventricule et donc le débit cardiaque.

Enfin, la majorité des cas de tachycardie ventriculaire surviennent chez des patients âgés, aux artères malades (notamment celles du cerveau), de sorte qu’ils sont plus sensibles à une baisse du début cardiaque et de la pression, le sang ayant plus de difficulté à circuler.

Tout ça fait en sorte qu’en cas de tachycardie ventriculaire, on observe bien souvent comme symptômes une perte de conscience assez subite, parfois précédée de palpitations. C’est l’arythmie la plus souvent retrouvée lorsqu’une personne perd conscience et tombe en arrêt cardiaque.

Elle peut aussi être précédée par les symptômes d’un infarctus, soit une vive douleur dans la poitrine. Une perte de conscience survenant en plein effort est également très suspecte de tachycardie ventriculaire (après l’effort, c’est moins probable).

En général, quand il s’agit de la cicatrice d’un ancien infarctus, la tachycardie ventriculaire est dite monomorphe (toujours la même forme) et bien organisée, même si elle peut être très rapide. Par contre, dans le cas d’un infarctus aigu, et en raison d’autres conditions plus rares, la tachycardie ventriculaire peut être désorganisée, devenant ainsi polymorphe.

Plein écran

Comme on le voit, les impulsions électriques sont alors différentes les unes des autres et le rythme est très rapide. Il s’agit d’une arythmie très instable qui va rapidement dégénérer en arrêt cardiaque si rien n’est fait.

La fibrillation ventriculaire mortelle

En cas de tachycardie ventriculaire, le coeur continue parfois de battre de manière assez organisée pour donner un pouls et un débit cardiaque soutenus. Plusieurs patients avec de telles tachycardies arrivent à l’hôpital en ambulance et en vie, avec une pression artérielle convenable.

J’en ai même vu un certain nombre arriver en conduisant leur voiture ! Mais ce n’est jamais recommandé d’aller à l’hôpital en voiture si on sent de telles palpitations. Surtout si on la conduit ! C’est toujours assez spécial de voir un patient en arythmie mortelle qui débarque de sa voiture en blaguant.

Mais bien souvent, le coeur va toutefois trop vite ou encore, est tellement amoché que l’électricité se désorganise complètement. On parle alors de fibrillation ventriculaire, une arythmie encore plus rapide et chaotique, qui empêche toute action efficace de pompe. C’est donc un rythme incompatible avec la vie… à moins qu’on le traite rapidement !

Plein écran

Si on observe un coeur en fibrillation ventriculaire, par échographie ou directement en salle d’opération, on remarque des contractions anarchiques de la paroi, mais inefficaces, parce qu’elles sont de faible amplitude et non synchronisées.

Des telles arythmies mortelles attaquent essentiellement les coeurs déjà très malades, avec des séquelles d’infarctus ou des anomalies du muscle cardiaque, et touchent surtout les personnes plus âgées, très rarement les moins de 35 ans. Plus jeune, les mêmes anomalies génétiques ou structurelles déjà mentionnées sont à l’oeuvre. Enfin, c’est malheureusement parfois la première manifestation d’un blocage des artères cardiaques, donc d’un infarctus.

Comme on le voit, le cœur peut accélérer de plusieurs manières possibles, du rythme plus bénin au plus grave. Mais fondamentalement, c’est surtout la vitesse de l’arythmie et son effet sur la contraction ventriculaire qui constituent les principaux facteurs pronostiques.

Bref, si vous ressentez des palpitations rapides, surtout si elles sont soutenues et qu’elles entrainent des symptômes comme des étourdissements, des douleurs thoraciques, des faiblesses ou des pertes de conscience, signes d’une baisse du débit cardiaque et d’une baisse de pression, il faut appeler l’ambulance immédiatement !

La bonne nouvelle, c’est que la plupart de ces arythmies sont traitables, plus ou moins facilement selon le cas, et de manière plus ou moins efficace en fonction du délai, surtout pour les arythmies les plus graves.

Si vous arrivez à l’urgence avec n’importe quelle de ces arythmies, des traitements médicamenteux ou électriques seront initiés et réussiront à stabiliser ou même à régler le problème, dans la majorité des cas. Ce sera l’objet de mon prochain texte. Parce qu’il faut bien finir par traiter les patients, pas juste en jaser.