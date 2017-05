Électrification: pourquoi le Québec traîne la patte ?

Plein écran

Le Québec chemine cahin-caha vers l’électrification des transports en commun. Alors que Montréal met à l’essai cette année ses trois premiers autobus électriques, une soixantaine de villes européennes avancent à grands pas, à commencer par Londres, où un bus sur cinq est déjà électrique.

L’actualité se penche sur la question avec Pierre Ducharme, président de la société-conseil Marcon, spécialisée en recherche marketing, en stratégie et en gestion. À titre de membre fondateur de l’Institut de l’évolution du transport, Pierre Ducharme s’intéresse depuis longtemps à l’avenir des transports en commun.

Qu’est-ce qui incite les villes à passer à l’électrique ?

Le défi d’électrifier un système de transport public est davantage politique que technologique. Edmonton, par exemple, aura un petit parc de véhicules électriques d’ici 2018 ou 2019. Comme cette ville est la capitale de la province des sables bitumineux, le maire voulait en « reverdir » la réputation.

Toutes les villes qui électrifient leurs transports publics ont une vision à long terme. Elles sont conscientes que la population vieillit, que les gens perdront leur permis de conduire et se replieront sur les transports en commun. Il leur faut donc se doter d’infrastructures pour offrir les services nécessaires.

Aux États-Unis, c’est la même chose ?

La société de transport en commun de Foothill, près de Los Angeles, a récemment annoncé que son parc d’autobus sera entièrement électrique en 2030. Aux États-Unis, c’est le gouvernement fédéral qui soutient la majorité des investissements en transport public, et l’administration fédérale des transports (FTA) a créé un programme qui avantage l’autobus électrique par rapport au diésel.

La Chine est très avancée en la matière. Est-ce encore la politique qui explique cela ?

Oui, la Chine achète plus de 98 % des autobus électriques vendus dans le monde. Son but est de contrer la pollution, qui est excessive. Et il y a urgence : chaque année, les Chinois construisent deux villes de la taille de Montréal !

Mais un autobus électrique ne coûte-t-il pas deux fois plus cher qu’un autobus au diésel, soit environ un million de dollars ?

Oui, mais le prix d’achat est à la baisse, car le coût des batteries diminue très vite, puisqu’on en produit davantage. Selon nos études, il faut plutôt comparer l’ensemble du cycle de vie du véhicule. Et là, le coût d’un autobus électrique est très comparable à un autre. Il coûte, en effet, beaucoup moins cher à exploiter en carburant — surtout au Québec, en raison du faible prix de l’électricité. Les frais d’entretien d’un autobus électrique sont aussi beaucoup moindres.

Le grand problème de l’électrification des autobus, c’est la technologie des batteries et de la recharge, qui limite l’autonomie des véhicules. Où en sommes-nous ?

Actuellement, il existe trois technologies de recharge. La recharge à une borne installée à la fin du circuit de l’autobus. C’est cette technologie que s’apprête à choisir Montréal. Il y a ensuite la recharge occasionnelle, qui se fait en six à huit secondes aux arrêts de l’autobus, par champ magnétique, sans branchement. Enfin, il y a la recharge lente, qui se fait au garage, la nuit, en quatre ou cinq heures.

En Californie, la société Proterra a conçu un autobus qui peut parcourir 550 km sur une seule recharge nocturne. Les coûts des infrastructures pour le faire rouler sont bien moindres, parce qu’il faut beaucoup moins de stations de recharge.

La Société des transports de Montréal a promis le tout électrique en 2040. Il faudra donc remplacer les autobus par centaines…

La Société ne remplacera pas tout son parc en même temps, mais graduellement, en fonction de la durée de vie des autobus, qui est de 18 ans. Il faudrait donc qu’elle commence à faire des appels d’offres en 2020, de façon à mettre ses premiers autobus en service en 2022, et les avoir tous remplacés en 2040.

Montréal a-t-elle fait un bon choix technologique en achetant trois autobus LFSe, de Nova Bus, une entreprise québécoise ?

Bonne question. Au lieu de concevoir un autobus électrique pour maximiser son autonomie, Nova Bus s’est contentée d’adapter son modèle LFS, qui circule dans les rues de Montréal actuellement. L’entreprise a remplacé le moteur diésel par un moteur électrique et a ajouté des batteries !

Comme c’est un autobus lourd, dans lequel on ne peut pas mettre beaucoup de batteries, son autonomie se limite à environ 30 km. Or, à Montréal, un autobus parcourt au moins cinq fois cette distance chaque jour. Il faut donc recharger ses batteries à la fin de son circuit. Le coût des infrastructures de recharge devient alors prohibitif, car 1 771 autobus en moyenne circulent chaque jour. Une électrification complète avec le modèle LFSe exigerait 295 stations de recharge à un prix de 800 000 dollars chacune. C’est donc 240 millions de dollars d’infrastructures ! Il n’y a pas d’avenir pour ces autobus-là.

Réponse de la STM Si la Société des transports de Montréal avance lentement vers l’électrification de son parc d’autobus, c’est… par prudence. « Il est trop tôt pour affirmer que notre choix est fait », dit François Chamberland, directeur de l’ingénierie, des infrastructures et des projets majeurs à la Société de transport de Montréal, au sujet du LFSe. Cet autobus électrique d’une autonomie de 30 km sera testé ce printemps sur la ligne 36, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. « Nous désirons mener des essais pour faire le meilleur choix, en tenant compte de notre climat, de la longueur des circuits et de la topographie », poursuit François Chamberland. La STM a par ailleurs testé un autobus à recharge lente, qui permet de maintenir les bus en service toute la journée sans limite de kilométrage.

