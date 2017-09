Le lieu de tous les possibles

Les reportages et les grands dossiers de L’actualité seront bientôt réservés à nos abonnés. Cliquez ici pour en savoir plus!

Changer le monde… La relance de L’actualité démarre sur un thème ambitieux, à l’image des Québécois exceptionnels en vedette dans ce numéro.

À L’actualité, nous partageons aussi l’ambition de changer le monde, car nous croyons qu’une information rigoureuse, nuancée et diversifiée est source de progrès et de liberté. Nos lecteurs curieux et intelligents veulent un magazine à leur mesure, et c’est ce que nous leur proposons avec L’actualité renouvelé, qui vise à leur en offrir plus… et mieux.

En cette ère où des points de vue polarisants cherchent à accaparer l’espace public, L’actualité se veut plus que jamais un lieu où des gens de tous les horizons peuvent se retrouver. Qui n’a pas rêvé d’un havre d’extrême centre où il pourrait approfondir sa réflexion sur ce monde en constant changement ? C’est ce que nous sommes.

Nos lecteurs comptent sur nous pour les aider à rester centrés sur l’essentiel, à comprendre les enjeux les plus complexes au moyen de reportages bien vulgarisés, présentés dans une langue riche et évocatrice. Ils veulent être informés, inspirés et parfois, aussi, émus ! C’est ce qui continuera de constituer le cœur de L’actualité. Le magazine s’intéresse aux gens qui osent, inventent, rêvent et font que le monde avance.

Nous avons donné une nouvelle mine à l’ensemble du magazine pour le rendre plus agréable à découvrir. Et parce qu’il est souvent plus facile d’apprendre en s’amusant un peu, nous introduisons aussi de nouveaux rendez-vous informatifs et divertissants. Une chronique sur la vie numérique, tenue par Maxime Johnson, voit également le jour, de même qu’une galerie présentant le travail d’un artiste graphique québécois dans chaque numéro.

Notre équipe de chroniqueurs chevronnés s’agrandit avec l’arrivée de l’animatrice Marie-France Bazzo, de l’urgentologue et auteur Alain Vadeboncœur et de la journaliste-écrivaine Claudia Larochelle. Nos pages culturelles s’enrichissent du savoir-faire de nos collègues du magazine Voir et l’épicurienne Nadia Fournier met en vedette les goûts d’ici dans sa nouvelle chronique. À la demande générale, nous avons bonifié la section En commençant par la fin, présente depuis les débuts du magazine, en 1976 !

L’actualité change aussi de rythme et devient une publication mensuelle, dans l’esprit d’un magazine de profondeur, où l’on découvre non pas l’actualité du moment, mais celle de l’époque. Dans notre site Web, nous continuerons d’inventer différentes façons de faire vivre le journalisme magazine sur vos écrans, au moyen notamment de vidéos, de baladodiffusions et de reportages interactifs.

Des lecteurs nous disent parfois que nos reportages à l’étranger les font rêver de partir au bout du monde. Ils pourront désormais le faire en compagnie de journalistes expérimentés dans le cadre d’une nouvelle série de voyages, proposée en collaboration avec Uniktour. Cette invitation à la découverte démarre en Afrique du Sud avec l’auteure-journaliste Lucie Pagé, ainsi qu’en Israël et Palestine avec la journaliste Ginette Lamarche.

L’actualité lance aussi la série de grandes conférences L’ACT, afin d’inspirer l’envie de passer à l’action pour relever les grands défis de notre époque. Créée avec notre partenaire O’Dandy, cette formule de conférences inédite tentera notamment de lever les obstacles à l’équité hommes-femmes en entreprise, explorera les nouvelles frontières de l’intelligence humaine et artificielle ou encore fera le point sur les façons de remédier à la surcharge mentale, qui nous rend distraits et improductifs.

Tout cela n’est qu’un début. L’actualité a une foule de nouveautés en chantier. Pour que le monde avance, joignez-vous à nous. L’extrême centre est le lieu de tous les possibles !

