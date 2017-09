Maria1 habite, comme 30% des ménages de Montréal, un logement affecté par des problèmes d’insalubrité. Un supplice pour son fils asthmatique, qui entre cette année à l’école. Son médecin ne peut pas vraiment faire plus, bien qu’il aurait trouvé bien plus utile de lui prescrire un avocat (le professionnel, pas le fruit) plutôt qu’une médication.

Maria est découragée, car elle sait pertinemment que son propriétaire ne craint pas une Régie du logement qui met en moyenne 790 jours à entendre un recours en insalubrité. Le Code civil est pourtant très clair sur les obligations du propriétaire, mais c’est onéreux que de l’invoquer. Son fils manquera beaucoup de jours d’école. Imaginez l’impact de ces journées d’absence pour un enfant en plein apprentissage.

Cette histoire rappelle que les injustices structurelles, systémiques, économiques, toutes ou presque, portent en elle une norme qui les permet, ou une autre qui en permettrait l’éradication. C’est le pas à franchir entre les deux qui s’avère souvent complexe, ou caractérisé comme tel par les adeptes du statu quo.

Par exemple, seulement 5% des agressions sexuelles ont été rapportées à la police en 2014. Le Globe and Mail identifiait, dans une enquête nationale, qu’environ 20% des plaintes rapportées à la police ont été jugées non crédibles, et rejetées sans suite. Elles n’apparaissent même pas dans les statistiques officielles.

Justine2 parcourt en ce moment toutes les pénibles étapes pour dénoncer son agresseur, mais elle doit poireauter encore huit mois pour assurer l’enregistrement vidéo de sa plainte avec la police. Comment s’attendre, sur le plan humain, à ce qu’elle puisse donner les réponses les plus précises après une attente si longue? N’y a-t-il pas moyen d’accélérer le processus, surtout en ces temps où l’on tente de réduire, avec raison, les délais des procès?

N’empêche. Au lieu des injustices elles-mêmes, on commentera plutôt le sentiment d’injustice. Celui qui aurait provoqué l’élection de Donald Trump, celui qui provoquerait le clivage de nos sociétés, celui qui amène certains à commettre l’irréparable, celui que cultivent certains élus pour mousser leur candidature. Au point où on en oublie les éléments structurels des injustices.

Notre système de justice est sous-financé, et ne satisfait pas, selon une majorité d’études, aux besoins réels et pressants des citoyens. Et pour cause : on oublie trop souvent l’instrument de changement social qu’il pourrait représenter s’il était plus accessible.

Sur papier, nos lois nous apparaissent généreuses, égalitaires, et découlant d’un humanisme qui tend vers le mieux. En pratique toutefois, il est facile d’en oublier l’essence tant elles sont hors de portée de la majorité d’entre nous. On ne peut alors s’étonner de ce qui habite le cœur et l’esprit de ceux qui subissent les imperfections du système.

Le droit est plus qu’autrement abordé sur le plan criminel, parce qu’il nous fascine. Il a pourtant un impact bien plus important sur notre quotidien que ces seuls procès très médiatisés. L’ignorance que nous en avons collectivement – qui a déjà suivi un cours de droit obligatoire à l’école secondaire? – nous prive d’éléments fondamentaux de notre vie en société.

La porte est alors ouverte au maintien indélébile de l’inertie, et le manque d’accès à la justice devient une fatalité. Il faudrait un arrêt Jordan pour effectuer un simple rattrapage du financement de la justice.

Et pourtant, Maria et Justine ont besoin de bien plus qu’un rattrapage. Elles auraient plutôt besoin d’un système réellement capable de traduire ses promesses en mesures concrètes de réparation pour ses bénéficiaires. Là est tout le défi, et le relever est incontournable pour contrer ce sentiment d’injustice.

[1] [2] Noms fictifs.

**

Julien David-Pelletier est conseiller spécial du bâtonnier du Québec pour l’accès à la justice, et cofondateur de la Clinique juridique Juripop.