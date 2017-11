Quartier vert au pays des Bleuets

Un nouveau quartier écologique est en construction à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean. Ce sera le premier quartier au Canada constitué de maisons utilisant simultanément panneaux solaires, énergie solaire passive et réseau de chaleur alimenté avec des résidus d’usines de sciage.

La jeannoise Sourceia, maître d’œuvre du chantier, est spécialisée dans la construction de quartiers écoénergétiques depuis 2016. L’entreprise mise sur les sources d’énergie les plus logiques — selon la situation géographique — pour alimenter le système de chauffage de ses maisons. Saint-Félicien étant une ville forestière, une partie de l’énergie renouvelable proviendra de granules de bois. Les maisons devraient coûter 70 % moins cher à chauffer.

Pour réduire la consommation d’énergie, les 13 maisons et 6 condos du quartier seront aussi mieux isolés et conçus de façon à capter et à emmagasiner au maximum la chaleur du soleil. Les huit panneaux photovoltaïques connectés au réseau d’Hydro-Québec et installés sur chaque maison produiront suffisamment d’électricité pour répondre aux besoins d’une famille de quatre personnes, chauffage exclu.

Le coût d’une propriété de 1 200 pi2 ? Moins de 200 000 dollars, dit Jérôme Simard, promoteur de l’initiative, car toutes les maisons sont fabriquées en usine — plomberie, électricité et plâtrage compris —, ce qui en réduit les coûts de construction.

Sourceia compte construire son prochain quartier écolo à Papineauville, une collectivité forestière de l’Outaouais. L’entreprise a déjà acheté des terrains à proximité de l’usine de granules de bois de l’endroit.