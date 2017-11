Accros aux écrans

La passion de leur fils de 15 ans fait régner une lourde tension dans la famille de Brigitte Fafard et Stéphane Benoît, de Laval, parents de trois autres enfants de 14 à 24 ans. Avant, il pratiquait la natation, le tir à l’arc et l’équitation, mais depuis presque deux ans, il passe le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre. Il refuse de voir ses amis, d’accompagner ses parents en camping. L’adolescent passe plus de 30 heures par semaine devant son ordinateur, principalement à jouer à League of Legends, un jeu de bataille en ligne multijoueur.

