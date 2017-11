Jeu de mots

Une racine impossible à arracher est inextirpable ou inextricable ? Celui qui mène une vie austère est un ascète ou un esthète ? Si les mots et les maux de la langue française vous stimulent, vous aimerez l’application mobile Bagou. Le jeu de table du même nom, lancé en 1998, s’était écoulé à plus de 100 000 exemplaires avant que son créateur, Daniel Jasmin, fils de l’auteur Claude Jasmin, prenne sa retraite. C’est le petit-fils de l’écrivain, Thomas Jasmin, qui a repris le flambeau cette année et a créé la version numérique. Les 60 premières cartes sont gratuites, mais il faudra allonger 8,50 $ pour obtenir le jeu complet.

