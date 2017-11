La décence

Les lumières de la rue Saint-Jean filtrent à travers la grande vitrine, jusque sur les visages de trois hommes qui doivent avoir la fin cinquantaine et attendent qu’on leur assigne une table. Derrière eux, je fouille dans l’étal de produits du restaurant, qui fait aussi office de traiteur et d’épicerie. Et comme souvent dans des situations semblables, j’épie les conversations des gens autour de moi.

Cet article est réservé aux abonnés du magazine L’actualité Les abonnés doivent avoir créé au préalable un compte d’accès numérique pour activer leur abonnement sur leur appareil mobile ou leur ordinateur. Vous êtes abonné à L’actualité et avez déjà votre compte d’accès? Connectez-vous ici Courriel

Mot de passe

Réinitialiser votre mot de passe Se connecter Vous êtes abonné à L’actualité, mais n’avez pas encore de compte d’accès? Créez-le ici Vous n’êtes pas abonné à L’actualité? Découvrez les avantages de l’abonnement ici