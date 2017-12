Le grand récit de la crise du verglas

Dany Pineault C’est le branle-bas de combat. On reçoit des appels : telle ligne a flanché, telle autre ligne, telle autre ligne. On va sur place et ce qu’on constate, ce sont des poteaux brisés, des fils au sol un peu partout, des routes bloquées. Le verglas, lui, continue de s’accumuler, de faire des ravages. Autour de nous, tout est blanc. Les arbres, les bornes-fontaines, tout est enrobé de glace.

Pierre-Yvon Bégin (rédacteur en chef du quotidien La Voix de l’Est, à Granby) Tous les pylônes en Montérégie étaient couchés. C’était comme un jeu de Meccano qui s’était écroulé. Du métal tordu jonchait le sol, comme si le secteur avait été bombardé.

Myroslaw Smereka (maire de Saint-Jean-sur-Richelieu) On se promenait dans la ville et on entendait comme des bombes exploser. C’étaient les transformateurs qui sautaient.

Dany Pineault On répare, puis ça tombe en arrière. On remet le conducteur en place, le fil, et il y a tellement de poids dessus qu’il se sectionne à nouveau. Il n’y avait rien à faire pour décoller la glace de là. Ensuite, bien sûr, il y a des structures de bois qui tombent. Donc on nous dit : on se retire, on attend que ça se calme, parce que non seulement ça ne donne rien, mais en plus il y a des risques très grands que ça nous tombe dessus.

Pierre Bélanger Un soir, en sortant du pont Jacques-Cartier, on arrive à Longueuil. C’était d’un noir comme je n’en ai à peu près jamais vu. Très peu de voitures. Vous voyez une dizaine de tours de logements le long de la 132 : pas une lumière. C’était comme une ville fantôme. Mon Dieu ! Là, vous constatez l’ampleur de la chose.

Lucien Bouchard Tout de suite, on s’est mis en mode de gestion de crise. À l’époque, il n’y avait pas de mécanismes de mise en place. On ne pouvait pas peser sur un bouton et la cellule s’organisait. Ça s’est fait pas mal dans l’improvisation. Personne n’a paniqué. Mais j’étais conscient que c’était très, très dangereux et que c’était le moment d’être responsable. Mon bureau, qui était à l’époque dans l’édifice d’Hydro-Québec, s’est transformé en war room. On a vu tout de suite qu’il fallait centraliser l’affaire, pas par appétit de pouvoir, mais parce qu’il le fallait. Il fallait qu’il y ait une unicité de coordination, de gestion de l’information, que tout se fasse à la même place et que la réaction soit décidée aussi rapidement que possible.

Hubert Thibault (chef de cabinet du premier ministre) L’atmosphère n’est pas déchaînée dans le bureau. Il y a une certaine tension, mais ça ne court pas dans les corridors en criant et en s’interpellant. C’est contagieux, la panique. J’avais l’habitude de dire à nos gens au Cabinet : plus t’es dans la marde, moins faut que ça paraisse.

Lucien Bouchard Pas de bureaucratie, imaginez-vous ! L’action pure ! On se réunit, on décide, on le fait. Ça n’arrive pas souvent dans la vie, hein ? Il y a des couches de réglementation inouïes, des comités… On avait débranché ça. Tous les pouvoirs, toutes les ressources du gouvernement, mobilisés entre les mains d’un petit groupe autour d’une table, ç’a été ça !

Pierre-Luc Desgagné Le premier ministre a pris les choses en main, et c’est là que s’est établie l’habitude des réunions quotidiennes. T’avais les gens du cabinet du premier ministre, Hydro-Québec, bien sûr, M. Caillé et des collaborateurs, des hauts dirigeants de la sécurité publique, de la santé, la SQ, le maire de Montréal, M. Bourque. Chaque jour, c’était vraiment un tour complet de la situation au Québec. À un moment donné, quelqu’un du ministère de la Santé, avec la plus entière bonne foi, doit répondre aux questions habituelles sur comment ça va dans les centres d’hébergement. Alors il lève la main et il dit : « Monsieur le premier ministre, il y a peut-être un enjeu en ce qui concerne la nourriture. Malheureusement, on manque de kiwis. » La personne voulait exprimer qu’il y avait un des groupes alimentaires qui était moins représenté, et le kiwi, c’est plein de vitamine C.

Pierre Bélanger Ça faisait quelques mois que j’étais ministre. C’était terrible, parce que je me sentais comme un gardien de but pas d’attaque, pas de défense. On était toujours en réaction. Hydro-Québec nous disait : bon, on vient de perdre telle ville, tel village. C’était aussi brutal que ça. Dans le système québécois, les municipalités doivent pouvoir être autonomes pendant 48 à 72 heures pour permettre au gouvernement et à la sécurité civile de se déployer. Tout le système est basé là-dessus. Mais certaines n’avaient aucun plan d’urgence. Aucun. D’autres avaient des plans d’urgence tellement vieux que les personnes-ressources étaient décédées. D’autres avaient des plans d’urgence qu’elles n’avaient jamais testés. Donc, si les municipalités ne sont pas autonomes, il vient un temps où tout le monde est débordé. J’ai dû envoyer la police à un moment donné chez un maire. C’était une toute petite municipalité, en plein dans le triangle noir. Il s’était enfermé chez lui, il se sentait comme assiégé, puis c’est lui qui avait les clés du chalet municipal. On ne peut pas confier une telle responsabilité à certaines organisations municipales tellement petites, elles n’ont même pas un directeur général à temps plein.

Myroslaw Smereka On avait transformé la polyvalente en lieu d’hébergement. Et c’est là qu’un phénomène particulier s’est produit. Il y avait juste une cinquantaine de personnes le lundi soir. Peut-être autour de 100 le mardi, 150 à 175 le mercredi. Puis tout d’un coup, le jeudi, 2 000. On n’a pas de draps ou d’oreillers pour ces gens-là. On n’a pas de lits. On faisait tout pour en avoir, on courait, ça avait pas de bon sens. On avait fait la demande dès le lundi après-midi auprès de la sécurité civile, la Croix-Rouge, tout ça, et y avait rien qui se passait. On a utilisé des tapis de gymnase, toutes sortes de choses bien simples qu’on pouvait trouver. C’était presque du camping sauvage.

Pierre Bélanger La Croix-Rouge devait nous aider. À un moment donné, on ne les appelait même plus parce qu’ils étaient complètement débordés. Ils ont été dépassés eux aussi par l’ampleur de la crise.

Myroslaw Smereka Les gens avaient l’impression que ça allait juste durer deux, trois jours. Ça fait qu’ils n’avaient rien apporté, pas de brosse à dents, pas de débarbouillette. Plusieurs n’avaient même pas apporté leurs médicaments. C’était à nous de tout trouver ça pour eux. On a quasiment dévalisé le Zellers. Notre autre problème, c’était la capacité de la génératrice de la polyvalente. Elle n’était pas assez forte pour permettre des douches à l’eau chaude. Mais il y avait 700 municipalités qui se cherchaient des génératrices. On en a fait, des coups de téléphone !

Lucien Bouchard Il y avait cette débrouillardise… À Boucherville, la mairesse [Francine Gadbois] a eu l’idée de faire rouler une locomotive du CN à côté de son hôtel de ville. Ils l’ont branchée sur le réseau et ils l’ont fait marcher jour et nuit. Une locomotive, c’est une génératrice ! Il fallait y penser !

André Caillé Il fallait protéger la sécurité des personnes et des biens le plus vite possible. On a acheté tout ce qu’il y avait de génératrices en Amérique du Nord. On a loué de gros avions pour les transporter, on a tout fait venir ça à Montréal. Les biens les plus névralgiques, c’étaient les troupeaux. Le bœuf, la volaille. On avait de petites génératrices à donner à tous ceux qui n’en avaient pas. Les mangeoires étant électroniques, ils n’étaient pas capables de nourrir les animaux, et les animaux gelaient. Elles sont encore là, du reste, les génératrices. Il y a un programme pour les faire démarrer une ou deux fois par année, pour être sûr que c’est en état. Il y en a tout un entrepôt au bout de l’île, plein les étagères, prêtes à fonctionner.

Pierre-Luc Desgagné En fin de journée, il y avait un rendez-vous télévisuel. Le premier ministre puis André Caillé faisaient rapport sur l’état d’avancement des travaux. Ce duo-là a été très efficace.

André Caillé J’étais à Saint-Hyacinthe un soir, frigorifié. J’ai dit à Rioux, le chauffeur : « Rioux, vous allez me chercher quelque chose, je vais attraper mon coup de mort. » Tout ce qu’il a trouvé, c’est un col roulé. Je le mets et je fais l’entrevue à la télévision. Le lendemain, Hubert Thibault, le chef de cabinet du premier ministre, me voit arriver comme d’habitude avec ma cravate. Il me dit : « Comment ça t’es habillé de même ? Non, non, va remettre ton col roulé. » Lui avait perçu l’effet stabilisateur du col roulé. Ça prenait un uniforme. Ah, je ne l’enlevais plus ! Je travaillais avec tout le temps.

Lucien Bouchard Ce que l’on a fait de mieux, dans le cas de la crise du verglas, c’est la communication publique. Il fallait rassurer les gens. Pas en leur contant des peurs, mais en leur disant la vérité. Quand on fait une conférence de presse et qu’on dit au monde : ça va bien, inquiétez-vous pas, ils perdent confiance. C’est la vérité qui rassure. Et la vérité pas habillée, la vérité un peu crue ! On reste calme, on ne s’énerve pas, on va réussir ! On n’allait pas dramatiser, là. Mais on disait vraiment ce qui se passait. Les gens pouvaient suivre en temps réel.