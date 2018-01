Baissez le ton, on ralentit !

Lors d’un trajet en voiture, une dispute éclate entre vos enfants. Vous tentez de les raisonner, et plus le ton de votre voix s’élève, plus votre véhicule ralentit…

Science-fiction ? Peut-être plus pour longtemps. Cette modulation de la vitesse d’un véhicule selon le ton de la voix du conducteur n’est qu’une des fonctions possibles de l’application Moodies Emotions Analytics, à laquelle travaille la jeune pousse israélienne Beyond Verbal.

L’application déduit en temps réel les nuances émotionnelles à partir d’un échantillon de voix. Beyond Verbal croit que son appli sauvera des vies en forçant les véhicules à ralentir lorsque leur conducteur est distrait.

Ce décryptage de l’intonation intéresse de nombreuses entreprises dans le monde. Il pourrait aider à suivre le rétablissement de personnes malades, être utilisé lors d’entrevues d’embauche, de rendez-vous galants ou encore dans les centres d’appels.

En marketing, savoir ce que le client ressent vraiment constituerait une mine d’informations pour les entreprises. Pour le meilleur et pour le pire.