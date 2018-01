Mettez du sel dans vos textos

Si vous les émoticônes (et le ), faites la ! Près de 130 s’ajouteront en juin 2018, dont , , et , juste à temps pour la légalisation du cannabis.

Les ne pourront plus se plaindre de discrimination capillaire, tout comme les , les et les . Vous pourrez aussi rappeler à votre douce moitié d’acheter du , ou lui signaler discrètement qu’elle a de la entre les .

Si ça vous fait une belle , sachez que la création d’émoticônes n’est pas du . La tâche en revient au Consortium Unicode, l’organisme sans but lucratif qui contrôle l’ de ces drôles de caractères pour assurer qu’un soit un sur tous les écrans. Plusieurs fois par année, ses étudient les du public, et les débats sont parfois , dignes d’un affrontement entre et . Après de longues discussions, a ainsi frappé un et ne fera pas partie de la de vos téléphones, malgré les des internautes.

Heureusement, tous les autres exemples de cet y seront, en plus du pour les hipsters du Mile End, à Montréal. Selon nos , cela vous fera un total de 2 800 émoticônes pour mieux vous exprimer, à condition que vos interlocuteurs suivent le .