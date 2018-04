Poubelles comestibles ?

Armés de gants, d’un masque et d’un estomac à toute épreuve, des chercheurs du Natural Resources Defence Council, un groupe environnemental américain, ont fouillé des déchets domestiques des habitants de Denver, de Nashville et de New York afin de mesurer l’ampleur du gaspillage alimentaire. Voici ce que leurs travaux, combinés à un sondage, ont révélé:

68 %

de la nourriture trouvée dans les poubelles aurait pu, à un moment ou à un autre, être consommée. Les 32 % restant étaient des os, des coquilles d’œuf, des pelures de banane, d’agrume, d’oignon, etc.

1,1 kilo

Quantité moyenne, par personne, d’aliments comestibles jetés aux ordures chaque semaine. Parmi les aliments les plus susceptibles de se retrouver au dépotoir : les pommes, le pain, les pommes de terre, les pâtes.

58 %

des gens ont déclaré se sentir moins coupables de jeter des aliments lorsqu’ils savent qu’ils seront compostés dans le cadre d’un programme de la ville. À New York, les ménages qui compostent gaspillent d’ailleurs plus de nourriture que ceux qui ne compostent pas.

76 %

des gens croient gaspiller moins de nourriture que l’Américain moyen.