Non, une photo ne montre pas la future policière musulmane sans son voile

«Quelqu’un peut-il m’expliquer ça??? Le hidjab (sic) dans la police mais sur fb, pas de hidjab», s’interroge un internaute peu averti, par le biais d’un montage photo qui circule maintenant abondamment sur Facebook.

La publication veut, semble-t-il, s’immiscer dans le débat autour de la future policière musulmane Sondos Lamrhari, qui a révélé au Journal de Montréal qu’elle était bien déterminée à assurer ses futures fonctions en portant son hijab.

Le cliché montre ainsi une jeune femme d’origine arabe qui a les cheveux détachés – une photo personnelle, selon la publication -, puis, juste en dessous, la une du Journal de Montréal, sur laquelle l’étudiante en technique policière pose fièrement avec son voile. Il s’agirait, selon le montage, de la même personne.

Mais puisque j’ai deux yeux, j’ai facilement pu constater, comme une grande partie des gens qui ont commenté sous la publication, qu’il ne s’agissait pas de la même femme.

En faisant une simple recherche d’image inversée sur Google, j’ai découvert que la première photo montre en fait la designer montréalaise et dirigeante de Salem Sports, Elham Seyed, mentionnée dans le même article du Journal de Montréal.

Il ne fallait pas chercher bien bien loin.

Pourquoi y croit-on?

Alors, s’il est si évident qu’il ne s’agit pas d’une photo personnelle de Sondos Lamrhari, pourquoi l’image circule-t-elle autant? Et, surtout, pourquoi plusieurs internautes semblent-ils y croire?

C’est simple : notre cerveau est influencé par le biais cognitif, un mécanisme qui nous encourage à laisser de côté notre sens critique et à croire très rapidement à ce qui vient confirmer nos valeurs, nos opinions. La déviation est pire quand l’objet de notre jugement provoque une forte émotion. La peur, la haine, la colère, par exemple.

Facebook reproduit (et encourage) ce biais avec ses algorithmes qui ne nous montrent presque exclusivement que ce que nos proches partagent et aiment.

Un type de désinformation difficile à retracer

Si la publication est devenue virale -plusieurs centaines de partages, de «j’aime» et de commentaires ont accompagné trois images identiques publiées par des comptes différents-, impossible pourtant de retrouver une seule de ces images…

C’est le danger avec ces fausses informations publiées sous forme de «meme» (images qui se veulent drôles et qui sont créées pour circuler le plus possible) : elles sont reprises un peu partout et on en perd facilement la trace.

Comme l’explique mon collègue Jeff Yates (Inspecteur viral), ces photos publiées directement sur les réseaux sociaux, et non dans des articles, sont « extrêmement difficiles à combattre » et à signaler. On risque de les voir réapparaître dans quelques semaines ou dans quelques mois, quand la poussière sera retombée. On les appelle les publications «guérilla».

Si Sondos Lamrhari décidait, par exemple, de porter plainte contre l’auteur de la publication, la tâche s’avérerait probablement impossible, puisque ladite image n’est liée à aucun site internet, à aucun propriétaire…