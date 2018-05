Dans 92% des circonscriptions du Québec, les hommes gagnent plus que les femmes

Nous explorons aujourd’hui les disparité régionales de ces écarts de revenus entre les hommes et les femmes. Sur les 125 circonscriptions au Québec, les hommes possèdent un revenu moyen supérieur aux femmes dans 115 d’entre elles (soit 92% des circonscriptions). Parmi les 10 comtés où le revenu moyen des femmes dépasse celui des hommes, 7 se trouvent sur l’Île de Montréal, deux en Outaouais (Hull et Pontiac) et une dans les Cantons de l’Est (Sherbrooke).

Voici donc l’écart des revenus moyens des hommes et des femmes selon les données du recensement canadien de 2016 (tel qu’indiqué dans les dossiers socio-économiques des circonscriptions publiés par Élection Québec). Les circonscriptions vertes indiquent que les inégalités des revenus hommes-femmes se trouvent sous la barre des 4 000 $ par année. Plus une circonscription est rouge, plus les inégalités de revenus sont importantes.

La liste complète des circonscriptions se trouve à la fin de ce billet.

Bonne lecture!

Est de Montréal





Ouest de Montréal





Laval





Couronne nord





Montérégie (est)





Montérégie (ouest)





Capitale nationale





Outaouais





Centre du Québec et Mauricie





Cantons de l’Est





Abitibi, Saguenay et Nord du Québec